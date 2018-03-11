Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    В США монахиня умерла во время суда с Кэти Перри

    комментировать
    • Фото: standwiththesisters.org
    В США монахиня умерла во время суда с Кэти Перри

    В США монахиня умерла во время суда с Кэти Перри

    В США монахиня умерла во время суда с Кэти Перри
  • Фото: standwiththesisters.org

    • Пожилая монахиня, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с певицей Кэти Перри из-за продажи монастыря в Лос-Анджелесе, умерла прямо на заседании суда.

    Как сообщает телеканал FOX 11, одна из двух участвующих в тяжбе монахинь — 89-летняя сестра Кэтрин Роуз Холзман, выступая в суде, запуталась в показаниях, после чего ей стало плохо, она упала и умерла.

    Причиной тяжбы Кэти Перри и представительниц церкви стала продажа монастыря Los Feliz в Лос-Анджелесе. Отмечается, что монахини Кэтрин Роуз Холзман и Рита Калланан долгое время жили в монастыре и считали его своей собственностью. В 2011 году содержание монастыря стало слишком дорогим для них, и женщины решили продать его.

    Приобрести монастырь попыталась Кэти Перри. Певица хотела устроить на его месте личную резиденцию и предложила монахиням 14,5 миллиона долларов. Однако женщины ей отказали и попытались продать монастырь без одобрения местной епархии предпринимательнице Дане Холлистер.

    В 2017 году калифорнийский суд присудил Кэти Перри и римско-католической архиепархии Лос-Анджелеса компенсацию в размере 10 миллионов долларов за сорванную покупку участка.

    В США монахиня умерла во время суда с Кэти Перри. США, знаменитости, смерть, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В США монахиня умерла во время суда с Кэти Перри. США, знаменитости, смерть, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Фото: standwiththesisters.org

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru