Опрос: почти 70% россиян готовы проголосовать за Путина

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 69% россиян готовы проголосовать на выборах 18 марта за действующего президента.
Прогнозируемый результат Владимира Путина на выборах 18 марта составляет 69–73%, в настоящее время о готовности проголосовать за него сообщили 69% россиян. Таковы данные телефонного опроса, проведенного на этой неделе ВЦИОМ по всей России, данные опубликованы в Telegram-канале центра. Всего в опросе приняли участие 4 тысячи человек.
Второе место по электоральному рейтингу занял Павел Грудинин (7%). Его прогнозируемый результат — 10–14%. Третье место, по прогнозу ВЦИОМ, займет Владимир Жириновский с результатом от 8 до 12%. Ксения Собчак может рассчитывать на 2–3% голосов, а Григорий Явлинский — на 1–2%, согласно данным опроса. Сергей Бабурин, Борис Титов и Максим Сурайкин имеют самый низкий электоральный рейтинг: по прогнозу, за каждого из них проголосуют менее 1% опрошенных совершеннолетних россиян.
Социологи также ожидают, что явка на выборах составит от 63 до 67%. 74% опрошенных заявили, что точно пойдут голосовать, однако данные прежних опросов свидетельствуют, что в день выборов на участки приходит несколько меньше граждан, чем ожидается, сообщал ранееТАСС глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Кроме того, специалисты учитывают погрешность: в этом случае она составляет 1,6%.
Второе место по электоральному рейтингу занял Павел Грудинин (7%). Его прогнозируемый результат — 10–14%. Третье место, по прогнозу ВЦИОМ, займет Владимир Жириновский с результатом от 8 до 12%. Ксения Собчак может рассчитывать на 2–3% голосов, а Григорий Явлинский — на 1–2%, согласно данным опроса. Сергей Бабурин, Борис Титов и Максим Сурайкин имеют самый низкий электоральный рейтинг: по прогнозу, за каждого из них проголосуют менее 1% опрошенных совершеннолетних россиян.
Социологи также ожидают, что явка на выборах составит от 63 до 67%. 74% опрошенных заявили, что точно пойдут голосовать, однако данные прежних опросов свидетельствуют, что в день выборов на участки приходит несколько меньше граждан, чем ожидается, сообщал ранееТАСС глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Кроме того, специалисты учитывают погрешность: в этом случае она составляет 1,6%.
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