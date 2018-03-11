Дима Билан променял любовниц на снежных баб

Откровения Димы Билана:
36-летний певец признается, что в редкие минуты отдыха он расслабляется в объятиях любимой женщины, а иногда с несколькими сразу. Но в последнее время у Билана как отрезало.
Певец объясняет: любовницы требуют постоянного внимания и праздника каждый день. А он трудится 24 часа в сутки, гастроли и концерты выжимают из него все соки. Единственное, на что способен Билан, — это приехать домой и раскинуться в позе звезды на своей кровати. Но этого никто не понимает.
Дима Билан: «Кто-то там из хейтеров пишет в комментариях, например: „Конечно, иди поработай монтажником или строителем“. А вот, ребята, я вам скажу, что это ***** какой труд, это просто нереальный труд на самом деле. Вот просто говорю за всех музыкантов».
Билан решил взять тайм-аут, пока не встретит ту единственную, которая поймет, что жизнь у артиста — не сахар. А чтобы остудить мужской пыл, развлекается как может. Например, лепит снежных баб и купается в сугробах.
Артист уверяет, что в период воздержания он спит сном младенца. Вместо знойных брюнеток и блондинок певца окружают вечнозеленые красавицы: по всему периметру своей спальни Билан расставил живые ели, они выделяют полезные фитонциды и убивают вредные бактерии.
В своем вынужденном одиночестве Билан находит все больше плюсов. Раньше он спускал гонорары на женщин, а теперь вкладывает деньги в антиквариат. И никто ему и слова не скажет, зачем он тащит в дом старую рухлядь. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Дима Билан: «Кто-то там из хейтеров пишет в комментариях, например: „Конечно, иди поработай монтажником или строителем“. А вот, ребята, я вам скажу, что это ***** какой труд, это просто нереальный труд на самом деле. Вот просто говорю за всех музыкантов».
Билан решил взять тайм-аут, пока не встретит ту единственную, которая поймет, что жизнь у артиста — не сахар. А чтобы остудить мужской пыл, развлекается как может. Например, лепит снежных баб и купается в сугробах.
Артист уверяет, что в период воздержания он спит сном младенца. Вместо знойных брюнеток и блондинок певца окружают вечнозеленые красавицы: по всему периметру своей спальни Билан расставил живые ели, они выделяют полезные фитонциды и убивают вредные бактерии.
В своем вынужденном одиночестве Билан находит все больше плюсов. Раньше он спускал гонорары на женщин, а теперь вкладывает деньги в антиквариат. И никто ему и слова не скажет, зачем он тащит в дом старую рухлядь. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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