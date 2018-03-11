Шоумену Рустаму Солнцеву удалили губы

Шоумен Рустам Солнцев решился на пластическую операцию: две недели назад под местным наркозом хирурги удалили его гордость — пухлые губы. Точнее надрезали и извлекли из них биогель — синтетический материал, который шоумен неоднократно себе вкачивал.
Солнцев забил тревогу, когда почувствовал, что его губы «уточкой» живут отдельной жизнью, а гель распространяется по всему лицу. Пластические хирурги рассказывают: биополимерный материал может обосноваться под глазом, в щеках или опуститься на подбородок. Это чревато воспалительными процессами, нередко на операционный стол попадают пациенты с сепсисом. Но удалить биогель полностью практически невозможно, и губы вновь могут деформироваться.
Сейчас шоумен жалуется: на его лице живого места нет. К 42 годам на счету у Солнцева восемь операций. И если раньше он думал, что это красиво, то сейчас корит себя за легкомысленность и жалеет двух миллионов рублей, потраченных на красоту.
Рустам Солнцев: «Два раза губы, два раза нос, комки, верхние веки… Я же это делал, когда был юный вообще, моделькой работал. Тогда этого вообще ни у кого не было. Там укольчик, тут укольчик — и все, я эротическая модель. Белье рекламировал у Юдашкина».
Жертва красоты откровенничает: до него на операционном столе «сдулась» добрая половина шоу-бизнеса. А многим знаменитостям еще предстоит болезненная процедура по удалению биогеля.
Рустам Солнцев: «Это сделали очень многие известные люди. Малиновская, Зверев, очень многие. Они все повытягивали у себя. Но они об этом молчат. Оставлять, конечно, никто не намерен. Я не думаю, что кто-нибудь согласится жить с этим. Это и опасно, и не красиво».
Что касается Сергея Зверева, его губы по-прежнему наводят на мысль о подкачке. Хотя врачи подозревают: король гламура давно заменил дешевый и некачественный биогель на гиалуроновую кислоту. А вот Маша Малиновская почти вернулась к своей первозданной красоте. Уменьшили свои губы певица Юлия Волкова, камеди-вумен Екатерина Варнава и светская львица Мария Погребняк.
Рустам Солнцев советует коллегам с губами «уточкой» не медлить с операцией, ведь биогель опасен для здоровья. А сам надеется, что лишившись пухлых губ, он не потеряет своей популярности, ведь его острый язык все также при нем.
Все подробности в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Сейчас шоумен жалуется: на его лице живого места нет. К 42 годам на счету у Солнцева восемь операций. И если раньше он думал, что это красиво, то сейчас корит себя за легкомысленность и жалеет двух миллионов рублей, потраченных на красоту.
Рустам Солнцев: «Два раза губы, два раза нос, комки, верхние веки… Я же это делал, когда был юный вообще, моделькой работал. Тогда этого вообще ни у кого не было. Там укольчик, тут укольчик — и все, я эротическая модель. Белье рекламировал у Юдашкина».
Жертва красоты откровенничает: до него на операционном столе «сдулась» добрая половина шоу-бизнеса. А многим знаменитостям еще предстоит болезненная процедура по удалению биогеля.
Рустам Солнцев: «Это сделали очень многие известные люди. Малиновская, Зверев, очень многие. Они все повытягивали у себя. Но они об этом молчат. Оставлять, конечно, никто не намерен. Я не думаю, что кто-нибудь согласится жить с этим. Это и опасно, и не красиво».
Что касается Сергея Зверева, его губы по-прежнему наводят на мысль о подкачке. Хотя врачи подозревают: король гламура давно заменил дешевый и некачественный биогель на гиалуроновую кислоту. А вот Маша Малиновская почти вернулась к своей первозданной красоте. Уменьшили свои губы певица Юлия Волкова, камеди-вумен Екатерина Варнава и светская львица Мария Погребняк.
Рустам Солнцев советует коллегам с губами «уточкой» не медлить с операцией, ведь биогель опасен для здоровья. А сам надеется, что лишившись пухлых губ, он не потеряет своей популярности, ведь его острый язык все также при нем.
Все подробности в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
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