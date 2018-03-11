Трамп представил лозунг своей новой предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп намерен участвовать в выборах 2020 года, чтобы «сохранить Америку великой».
Лозунг второй предвыборной кампании Дональда Трампа звучит как «Сохраним Америку великой» (Keep America Great). Об этом сам президент США заявил на встрече со своими сторонниками в Пенсильвании, передает CNN. По словам президента, прежний девиз «Сделаем Америку снова великой» уже устарел.
Сообщается, что лозунг был выбран еще в начале 2018 года, когда Трамп объявил о намерении снова участвовать в президентских выборах. Тогда же Трамп поручил своему юристу зарегистрировать эту фразу с восклицательным знаком.
Напомним, Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года, а все необходимые документы для участия в выборах 2020 года он подписал прямо в день инаугурации. В Конце февраля он назначил руководителя своего нового предвыборного штаба, им стал бывший советник по цифровым технологиям Брэд Парскейл.
Сообщается, что лозунг был выбран еще в начале 2018 года, когда Трамп объявил о намерении снова участвовать в президентских выборах. Тогда же Трамп поручил своему юристу зарегистрировать эту фразу с восклицательным знаком.
Напомним, Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года, а все необходимые документы для участия в выборах 2020 года он подписал прямо в день инаугурации. В Конце февраля он назначил руководителя своего нового предвыборного штаба, им стал бывший советник по цифровым технологиям Брэд Парскейл.
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