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    Немецкие депутаты поставили на место посла Украины

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    Немецкие депутаты поставили на место посла Украины

    Немецкие депутаты поставили на место посла Украины

    Политик Андреас Маурер рассказал, что Берлину пришлось поставить на место посла Украины Андрея Мельника из-за его постоянных жалоб на немецкую делегацию, которая не раз посещала Крым.

    Председатель фракции партии «Левые» в регионе Оснабрюк и руководитель проекта «Народная дипломатия» в Германии Андреас Маурер, пояснил, что Мельник неоднократно обращался к главе немецкого МИД Зигмару Габриэлю с претензиями к немецким депутатам из-за их поездок в Крым. Кроме того президент Украины Пётр Порошенко жаловался на них канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и просил наказать за эти визиты. По словам политика, украинский лидер «явно ошибся страной».

    Андреас Маурер: «Это абсурдно. И может работать только на Украине, где нет законодательства, где процветает беззаконие, где есть какие-то „правые секторы“ (экстремистская организация, запрещена в РФ. — Прим. ред.)».

    Маурер добавил, что в конце концов терпение немецких властей иссякло и украинского посла призвали «делать свою дипломатическую работу и не вмешиваться во внутренние дела Германии». После этого Мельник «стал потише», заключил политик. Видео заявления Маурера опубликовано на YouTube.

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    Немецких депутатов развеселила реакция Киева на посещение ими Крыма
    Напомним, немецкие депутаты уже не раз посещали Крым с деловыми визитами. Так, в феврале на полуострове побывали представители партии «Альтернатива для Германии». После этого на Украине против них возбудили дело по обвинению в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию».

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