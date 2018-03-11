Журналистка NBC заподозрила, что у Путина «есть что-то на Трампа»

Американская журналистка Мегин Келли, которая взяла интервью у Владимира Путина, заявила, что у него есть
какой-то компромат на Дональда Трампа.
Как пишет издание The Hill, после интервью с российским лидером Мегин Келли предположила, что Путин знает об американском президенте какие-то вещи, которые сам Трамп «не хотел бы предавать огласке».
Мегин Келли: «Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп. Я не увидела этого в нем, но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа».
При этом, по мнению Келли, информация не касается досье, связывающего Трампа с российскими гражданами. Скорее всего, это связано с деньгами и бизнесом американского президента в 90-х.
Мегин Келли: «Полагаю, что речь идет о деньгах и о делах Трампа с россиянами в девяностых, его активах здесь, в США».
Напомним, комиссия под руководством спецпрокурора Мюллера выясняет, существовал ли так называемый сговор между штабом Трампа и российским руководством, который мог повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году. Москва отвергает все обвинения во «вмешательстве». Сам президент США отмечает, что за все время работы команде Мюллера не удалось найти доказательств, подтверждающих какую-либо координацию между его помощниками и Россией.
Сам Владимир Путин в интервью Мегин Келли заявил, что России незачем было вмешиваться в американские выборы, однако сами Соединенные Штаты не скрывают вмешательства в российский избирательный процесс.
Мегин Келли: «Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп. Я не увидела этого в нем, но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа».
При этом, по мнению Келли, информация не касается досье, связывающего Трампа с российскими гражданами. Скорее всего, это связано с деньгами и бизнесом американского президента в 90-х.
Мегин Келли: «Полагаю, что речь идет о деньгах и о делах Трампа с россиянами в девяностых, его активах здесь, в США».
Напомним, комиссия под руководством спецпрокурора Мюллера выясняет, существовал ли так называемый сговор между штабом Трампа и российским руководством, который мог повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году. Москва отвергает все обвинения во «вмешательстве». Сам президент США отмечает, что за все время работы команде Мюллера не удалось найти доказательств, подтверждающих какую-либо координацию между его помощниками и Россией.
Сам Владимир Путин в интервью Мегин Келли заявил, что России незачем было вмешиваться в американские выборы, однако сами Соединенные Штаты не скрывают вмешательства в российский избирательный процесс.
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