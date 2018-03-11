СМИ: британские власти разрабатывают аналог «закона Магнитского»

Власти Великобритании планируют ввести санкции против российских чиновников, которые, по мнению Лондона, замешаны в коррупции и нарушении прав человека.
Британские власти разрабатывают аналог американского «закона Магнитского», который предполагает санкции против российских чиновников, замешанных в нарушении прав человека и коррупции. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным издания, о введении новых санкций договорились глава британского МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд. Законопроект позволит замораживать активы попавших под санкции россиян и даст право консульствам не выдавать им визы. В США такой закон действует с 2012 года, и американские власти периодически расширяют список россиян, подозреваемых в коррупции.
Издание отмечает, что разработка закона в Великобритании началась еще до того, как стало известно об отравлении в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии. Британские власти считают, что в преступлении замешана Москва, однако доказательств этого до сих пор найдено не было.
Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 5 марта в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. По заявлению местных властей, пострадавшие до сих пор остаются в больнице. Скотланд-Ярд сообщил, что их пытались убить нервно-паралитическим отравляющим веществом. Накануне представители МВД Великобритании заявили, что установили более 200 свидетелей и около 240 вещественных доказательств при расследовании обстоятельств отравления людей в Солсбери.
По данным издания, о введении новых санкций договорились глава британского МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд. Законопроект позволит замораживать активы попавших под санкции россиян и даст право консульствам не выдавать им визы. В США такой закон действует с 2012 года, и американские власти периодически расширяют список россиян, подозреваемых в коррупции.
Издание отмечает, что разработка закона в Великобритании началась еще до того, как стало известно об отравлении в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии. Британские власти считают, что в преступлении замешана Москва, однако доказательств этого до сих пор найдено не было.
Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 5 марта в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. По заявлению местных властей, пострадавшие до сих пор остаются в больнице. Скотланд-Ярд сообщил, что их пытались убить нервно-паралитическим отравляющим веществом. Накануне представители МВД Великобритании заявили, что установили более 200 свидетелей и около 240 вещественных доказательств при расследовании обстоятельств отравления людей в Солсбери.
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