Нолан и Маск смонтировали ролик запуска ракеты Falcon Heavy

Глава американской компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter новое видео запуска запуск Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster, состоявшегося в начале февраля.
Друг Илона Маска, сценарист фильма «Интерстеллар» и режиссер сериала «Мир Дикого Запада» Джонатан Нолан, презентуя ролик на ежегодном фестивале South by Southwest, назвал запуск Falcon Heavy — «следующей главой человеческой истории».
Джонатан Нолан, режиссер: «Это не трейлер фильма. Это не трейлер для телешоу. Мы надеемся, что это будет трейлер для одной части следующей главы человеческой истории».
Глава американской компании SpaceX опубликовал видео в Twitter, отметив в комментарии, что сделал ракету, чтобы «вдохновить человечество».
Илон Маск, глава SpaceX: «Почему Falcon Heavy и Starman (манекен, сидящий за рулем автомобиля)? Жизнь не может быть просто решением одной скучной проблемы за другой. В ней должны быть вещи, которые вдохновляют вас, благодаря которым вы радостно просыпаетесь утром и становитесь частью человечества. Вот почему мы это сделали. Мы сделали это для вас».
Видеоролик включает в себя новые кадры, которые публика еще не видела. На них показаны подготовка к запуску, ликование зрителей, запуск ракеты в космос и кадры летящего в космосе автомобиля Tesla Roadster с манекеном за рулем. Кроме того, в видео показан момент крушения центрального ускорителя первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, который не смог приземлиться на плавучую платформу, рухнул в воды Атлантического океана на скорости более 480 километров в час и разбился.
Напомним, красный Tesla Roadster с манекеном за рулем был отправлен в космос в качестве полезного груза на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy. Автомобиль вышел на орбиту Земли, а затем он должен пролететь орбиту Марса и пояс астероидов. Космическое командование ВС США включило автомобиль в список американских спутников.
Джонатан Нолан, режиссер: «Это не трейлер фильма. Это не трейлер для телешоу. Мы надеемся, что это будет трейлер для одной части следующей главы человеческой истории».
Глава американской компании SpaceX опубликовал видео в Twitter, отметив в комментарии, что сделал ракету, чтобы «вдохновить человечество».
Илон Маск, глава SpaceX: «Почему Falcon Heavy и Starman (манекен, сидящий за рулем автомобиля)? Жизнь не может быть просто решением одной скучной проблемы за другой. В ней должны быть вещи, которые вдохновляют вас, благодаря которым вы радостно просыпаетесь утром и становитесь частью человечества. Вот почему мы это сделали. Мы сделали это для вас».
Видеоролик включает в себя новые кадры, которые публика еще не видела. На них показаны подготовка к запуску, ликование зрителей, запуск ракеты в космос и кадры летящего в космосе автомобиля Tesla Roadster с манекеном за рулем. Кроме того, в видео показан момент крушения центрального ускорителя первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, который не смог приземлиться на плавучую платформу, рухнул в воды Атлантического океана на скорости более 480 километров в час и разбился.
Напомним, красный Tesla Roadster с манекеном за рулем был отправлен в космос в качестве полезного груза на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy. Автомобиль вышел на орбиту Земли, а затем он должен пролететь орбиту Марса и пояс астероидов. Космическое командование ВС США включило автомобиль в список американских спутников.
Наш ответ Илону Маску
Наш ответ Илону Маску: отправим в космос LADA Priora с таксой, пусть слушает там Стаса Михайлова. Надеемся, марсиане оценят его песни.Опубликовано НТВ 7 февраля 2018 г.
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