Российского бойца UFC не хотят пускать на турнир в США

Российский боец смешанного стиля (ММА) Майрбек Тайсумов может не попасть на чемпионат UFC 223
из-за проблем с американской визой.
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Как сообщает портал MMA Fighting, на 7 апреля запланирован бой Тайсумова с американцем Эваном Данэмом в Нью-Йорке. Однако россиянин всё еще не получил американскую визу. Из-за проблем с въездом в страну Тайсумов уже пропустил два предыдущих события в рамках UFC.
Сам Тайсумов говорит, что не знает причин, по которым ему отказывают во въезде в Соединенные Штаты.
Майрбек Тайсумов, боец MMA: «Самое странное, что я уже бывал в Америке. У меня есть рабочая виза на два года. Я раньше дрался в США, и все было нормально. Сейчас кажется, что я не получу визу, и не знаю почему. Это политика, и она влияет на нормальных людей, вроде меня».
Боец добавил, что сейчас юристы UFC пытаются помочь ему решить проблему. По их словам, речь идет не об отказе властей на въезд в США, а о задержке в получении визы.
Сам Тайсумов говорит, что не знает причин, по которым ему отказывают во въезде в Соединенные Штаты.
Майрбек Тайсумов, боец MMA: «Самое странное, что я уже бывал в Америке. У меня есть рабочая виза на два года. Я раньше дрался в США, и все было нормально. Сейчас кажется, что я не получу визу, и не знаю почему. Это политика, и она влияет на нормальных людей, вроде меня».
Боец добавил, что сейчас юристы UFC пытаются помочь ему решить проблему. По их словам, речь идет не об отказе властей на въезд в США, а о задержке в получении визы.
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