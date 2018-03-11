Чудо техники <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Чудо техники 12+
    •  

    Российского бойца UFC не хотят пускать на турнир в США

    2 комментария
    • Фото: Team Taisumov / vk.com
    Российского бойца UFC не хотят пускать на турнир в США

    Российского бойца UFC не хотят пускать на турнир в США

    Российского бойца UFC не хотят пускать на турнир в США
  • Фото: Team Taisumov / vk.com

    • Российский боец смешанного стиля (ММА) Майрбек Тайсумов может не попасть на чемпионат UFC 223 из-за проблем с американской визой.

    Как сообщает портал MMA Fighting, на 7 апреля запланирован бой Тайсумова с американцем Эваном Данэмом в Нью-Йорке. Однако россиянин всё еще не получил американскую визу. Из-за проблем с въездом в страну Тайсумов уже пропустил два предыдущих события в рамках UFC.

    Сам Тайсумов говорит, что не знает причин, по которым ему отказывают во въезде в Соединенные Штаты.

    Майрбек Тайсумов, боец MMA: «Самое странное, что я уже бывал в Америке. У меня есть рабочая виза на два года. Я раньше дрался в США, и все было нормально. Сейчас кажется, что я не получу визу, и не знаю почему. Это политика, и она влияет на нормальных людей, вроде меня».

    Боец добавил, что сейчас юристы UFC пытаются помочь ему решить проблему. По их словам, речь идет не об отказе властей на въезд в США, а о задержке в получении визы.



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru