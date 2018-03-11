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    Музыкальный фестиваль «Синий лед» проходит на Байкале. Байкал, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМузыкальный фестиваль «Синий лед» проходит на Байкале

    Музыкальный фестиваль «Синий лед» проходит на Байкале

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    Музыкальный фестиваль «Синий лед» проходит на Байкале

    Музыкальный фестиваль «Синий лед» проходит на Байкале

    Музыкальный фестиваль «Синий лед» проходит на Байкале

      На Байкале в эти дни проходит необычный музыкальный фестиваль.

      Концерты классической и современной музыки устраивают на острове Ольхон прямо на замерзшей глади озера. Но главная уникальность этого события в том, что наряду с привычными инструментами артисты используют для выступлений… лед!

      Выступления проходят на острове Ольхон — на льду Байкала и в усадьбе Бенчаровых в поселке Хужир. Закрытие фестиваля состоится в органном зале иркутской филармонии 14 марта.

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