Музыкальный фестиваль «Синий лед» проходит на Байкале

На Байкале в эти дни проходит необычный музыкальный фестиваль.

Концерты классической и современной музыки устраивают на острове Ольхон прямо на замерзшей глади озера. Но главная уникальность этого события в том, что наряду с привычными инструментами артисты используют для выступлений… лед!



Выступления проходят на острове Ольхон — на льду Байкала и в усадьбе Бенчаровых в поселке Хужир. Закрытие фестиваля состоится в органном зале иркутской филармонии 14 марта.