Военные в Луге получили американский танк Sherman времен ВОВ

Американский средний танк Sherman времен Второй мировой войны с затопленного в 1945 году транспортного сухогруза Thomas Donaldson, поднятый со дна Баренцева моря, доставлен в дислоцирующуюся в Ленинградской области бригаду
материально-технического обеспечения.
По информации пресс-службы Западного военного округа, танк привезли в Лугу.
Игорь Мугинов, начальник пресс-службы Западного военного округа: «В бригаду материально-технического обеспечения Западного военного округа, дислоцирующуюся в Ленинградской области, доставлен американский средний танк Sherman времен Второй мировой войны с затопленного в 1945 году транспортного судна Thomas Donaldson».
По словам специалистов, поднятый на поверхность танк находится в удовлетворительном состоянии. Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона в ближайшее время начнут реставрационно-восстановительные работы. Планируется, что в День Победы Sherman станет частью приуроченной к празднику экспозиции, организованной для жителей и гостей Северной столицы, передает «Интерфакс».
Американский транспортный грузовой корабль Thomas Donaldson класса Liberty EC2-S-C1 был построен в 1944 году. 20 марта 1945 года в 20 морских милях от Кольского залива он был торпедирован германской субмариной. Команда успела покинуть тонущее судно, которое от удара развалилось на три части. В трюмах остались грузы военного и гражданского назначения: зенитные орудия, танки, машины, двигатели для быстроходных катеров, дорожные катки, рельсы, колесные пары для железнодорожных вагонов, разобранные паровозы и фермы для строительства.
Военнослужащие Северного флота в 2017 году обнаружили, подняли на поверхность и передали в музей для изучения и реставрации останки самолета Airacobra, а также три танка Sherman и четыре предмета промышленного станочного оборудования с потопленного сухогруза Thomas Donaldson.
Игорь Мугинов, начальник пресс-службы Западного военного округа: «В бригаду материально-технического обеспечения Западного военного округа, дислоцирующуюся в Ленинградской области, доставлен американский средний танк Sherman времен Второй мировой войны с затопленного в 1945 году транспортного судна Thomas Donaldson».
По словам специалистов, поднятый на поверхность танк находится в удовлетворительном состоянии. Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона в ближайшее время начнут реставрационно-восстановительные работы. Планируется, что в День Победы Sherman станет частью приуроченной к празднику экспозиции, организованной для жителей и гостей Северной столицы, передает «Интерфакс».
Американский транспортный грузовой корабль Thomas Donaldson класса Liberty EC2-S-C1 был построен в 1944 году. 20 марта 1945 года в 20 морских милях от Кольского залива он был торпедирован германской субмариной. Команда успела покинуть тонущее судно, которое от удара развалилось на три части. В трюмах остались грузы военного и гражданского назначения: зенитные орудия, танки, машины, двигатели для быстроходных катеров, дорожные катки, рельсы, колесные пары для железнодорожных вагонов, разобранные паровозы и фермы для строительства.
Военнослужащие Северного флота в 2017 году обнаружили, подняли на поверхность и передали в музей для изучения и реставрации останки самолета Airacobra, а также три танка Sherman и четыре предмета промышленного станочного оборудования с потопленного сухогруза Thomas Donaldson.
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