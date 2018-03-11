Человек-эпоха: 200 лет назад родился величайший балетмейстер Мариус Петипа

В этот день ровно 200 лет назад родился выдающийся балетмейстер и хореограф Мариус Петипа. В 29 лет он переехал в Россию. Французский танцор получил отчество на русский манер — Иванович, а после и подданство. В России он поставил более 60 балетов. Именно в его постановке весь мир узнал «Лебединое озеро», а в «Спящей красавице» он расписывал Чайковскому, какая музыка нужна для того или другого танца.

Здесь и сегодня говорят со студентами на языке Петипа. Академия имени Вагановой, занятие по классике. Был и в русском балете тот момент, когда танцы, казалось бы, развлечение, вдруг стали искусством, причем необычайно требовательным к исполнителю.



Андрей Ермоленков, преподаватель кафедры классического танца: «Это наша профессия — все доводить до конца».



И в этом тоже есть Петипа. Двести лет назад родился француз, который выбрал Россию второй родиной, а русский балет — своей единственной профессией. Был ли он гениальным танцовщиком — нет, постановщиком-авангардистом — тоже нет. Но человек был интересный и талантливый, хоть изначально и приехал в Петербург за длинным рублем.



Николай Цискаридзе, ректор Академии им. Вагановой: «Мировые балетные сцены встанут, если в один момент изъять из классической хореографии все, сделанное Петипа».



Девочкам сложнее всего. Для них имя Петипа — пока только светлый образ великого будущего. Первые успехи еще впереди, а тяготы балетного труда они уже чувствуют в полной мере. Подрастая и выживая в искусстве балета, ученицы начинают понимать, что и жесточайший отбор, и требования педагогов — это тоже наследие Мариуса Петипа, а без этой системы художественной селекции и стандартов русского балета в привычном нам понимании не было бы в принципе. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Федосова.