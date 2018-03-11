Быстрый Интернет добрался до хуторов Ростовской области

В отдаленные уголки Ростовской области пришел… быстрый Интернет. Оптоволоконные линии проложили к четырем десяткам хуторов и поселков, еще 200 пока на очереди. Делается все это в рамках преодоления цифрового неравенства, о чем в своем послании Федеральному собранию говорил Владимир Путин. Согласно программе, уже через 6 лет жители почти всей страны получат доступ к широкополосному Интернету.

Урок информатики в хуторе Красный Крым пользуется особой популярностью у сельских старшеклассников. Компьютерная грамотность необходима для поступления в вуз.



Евгения Григорян, ученица школы №12 хутора Красный Крым: «Мы учимся работать с браузерами, находить информацию быстро и четко».



Быстро и четко осваивать Интернет стало возможно с прошлого года, когда школу подключили к оптоволоконной сети.



Кнарик Яйлоян, учитель информатики школы №12 хутора Красный Крым: «У нас 15 компьютеров, свободно все работаем, никто никому не мешает, у всех хорошая связь. Раньше этого не было. Заходили два человека в Сеть — и все, третий уже заходить не мог».



Уравнять возможности сельских и городских школьников помогла программа развития связи, которая действует в регионе 6 лет. За это время к Интернету подключили более тысячи населенных пунктов.



В сельской амбулатории, где работает всего три врача, историю болезни заполняют на компьютере. Лечебное заведение через оптоволокно подключено к единой государственной информационной системе здравоохранения. Узнать результаты анализов и записаться на прием пациент может, не выходя из дома. Развитию телекоммуникационных технологий в регионе постоянно способствует федеральный центр.



Герман Лопаткин, министр связи Ростовской области: «Поддержка указа президента, закона о связи и решений, которые были приняты Правительством России по проекту устранения цифрового неравенства».



В небольших населенных пунктах надежд на приход оптоволоконной связи не было. Местные жители пользовались мобильным Интернетом, которого едва хватало на проверку почты и мессенджеров. Сейчас ноутбуки летают на скорости 30 мегабит в секунду. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Антропова.