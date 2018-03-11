«Вдали от столиц»: ногайская девушка реализовала социальный проект в родном ауле

В Сети появилась новая серия из цикла НТВ «Вдали от столиц». Эти документальные фильмы рассказывают об активных и предприимчивых людях из разных уголков нашей большой страны. Всех их объединяет одно: они — авторы уникальных социальных проектов, которые делают жизнь в глубинке насыщенней и интересней, чем в мегаполисах.
Пригород Черкесска, аул Эркен-Халк. Отсюда до Москвы — полторы тысячи километров пути, до Милана — все три тысячи. И многим здесь кажется, что это расстояние непреодолимо. Но его прошла одна гордая ногайская девушка, которой с детства нравилось идти всем наперекор и доказывать, что недостижимых целей нет.
В 16 лет Бэлла Шахмирза, экстерном закончив школу, поехала учиться сначала в Московский государственный университет, затем в Миланский (тоже, выходит, МГУ). Тогда казалось, что ее выбор — побег от этих мирных пейзажей к шуму мировых столиц. Но спустя 12 лет выяснилось, что она уезжала, чтобы вернуться и, имея друзей по всему миру, привезти их в родной аул.
Как выяснил корреспондент НТВ Сергей Сыркин, летний лагерь «Балапанлар» (в переводе с ногайского означает «детки») знакомит аульских детей с теми, кто живет и добился успеха за тысячи километров отсюда. Артисты, художники, преподаватели едут в Эркен-Халк благодаря дружбе с Бэллой. Они объясняют местным ребятам, что этот путь в тысячи километров не так далек, как кажется. Говорят они это не для того, чтобы дети стремились уехать, а чтобы знали, что можно оставаться «Вдали от столиц». Это документальный проект НТВ и Google. Ищите на НТВ.Ru, в YouTube и социальных сетях.
В 16 лет Бэлла Шахмирза, экстерном закончив школу, поехала учиться сначала в Московский государственный университет, затем в Миланский (тоже, выходит, МГУ). Тогда казалось, что ее выбор — побег от этих мирных пейзажей к шуму мировых столиц. Но спустя 12 лет выяснилось, что она уезжала, чтобы вернуться и, имея друзей по всему миру, привезти их в родной аул.
Как выяснил корреспондент НТВ Сергей Сыркин, летний лагерь «Балапанлар» (в переводе с ногайского означает «детки») знакомит аульских детей с теми, кто живет и добился успеха за тысячи километров отсюда. Артисты, художники, преподаватели едут в Эркен-Халк благодаря дружбе с Бэллой. Они объясняют местным ребятам, что этот путь в тысячи километров не так далек, как кажется. Говорят они это не для того, чтобы дети стремились уехать, а чтобы знали, что можно оставаться «Вдали от столиц». Это документальный проект НТВ и Google. Ищите на НТВ.Ru, в YouTube и социальных сетях.
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