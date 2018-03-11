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    У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

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    У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

    У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

    В Тихом океане у побережья Камчатки зафиксировано мощное землетрясение.

    Сообщение Камчатского филиала Геофизической службы РАН: «Сейсмическое событие было зафиксировано в воскресенье днем по местному времени в акватории Тихого океана у восточного побережья полуострова. Эпицентр землетрясения находился вблизи мыса Козлова на глубине около 58 километров, в 272 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского».

    Как передает РИА Новости со ссылкой на информацию ГУ МЧС по Камчатскому краю, пострадавших нет, подземные толчки в населенных пунктах Камчатского края не ощущались, угроза цунами не объявлялась.

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