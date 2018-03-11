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    В Пекине вводят «оранжевый» уровень опасности из-за смога

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    В Пекине вводят «оранжевый» уровень опасности из-за смога

    В Пекине вводят «оранжевый» уровень опасности <nobr>из-за</nobr> смога

    Власти предупредили жителей Пекина о резком ухудшении качества воздуха. Экстренное предупреждение об опасном погодном явлении будет действовать не менее двух дней.

    Муниципальное бюро Пекина по защите окружающей среды объявило «оранжевый» уровень опасности погодных явлений в связи со смогом.

    С полуночи 12 марта и до особого распоряжения в столице КНР запрещено разводить костры, готовить пищу на открытом огне на улице, запускать фейерверки. Запрещено вывозить мусор и вести любые строительные работы, которые могут негативно сказаться на состоянии окружающей среды.

    Пожилым людям и детям следует максимально сократить пребывание на улице. В детских садах и школах будут отменены прогулки. А жителям города с заболеваниями сердца и дыхательной системы рекомендуется не покидать помещения без крайней необходимости, пишет РИА Новости.

    Метеорологи предупредили, что опасная концентрация вредных для здоровья человека веществ в воздухе столицы Китая сохранится как минимум до среды, когда благоприятные улучшения в экологическую обстановку может принести холодный циклон.

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