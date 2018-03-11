Технология 5G и складные смартфоны: в Барселоне показали новинки электроники

В Барселоне прошел Всемирный мобильный конгресс (World Mobile Congress). Это выставка портативной электроники планетарного масштаба. Китайские компании привезли в каталонскую столицу фантастические вещи.
Традиционно выставка началась еще до официального открытия. Крупнейший производитель из Кореи представил свои новые смартфоны, которые, по общему мнению журналистов, не произвели революцию, но привлекли внимание некоторыми новациями. Камера, например, поддерживает режим super slow motion, снимая 960 кадров в секунду. Это позволяет посмаковать, разглядев в деталях даже самые быстрые движения.
Крупный японский бренд позаботился о девушках и вообще обо всех, кто не любит огромные смартфоны, с трудом залезающие в карман. Экран новинки имеет диагональ всего 5 дюймов, начинка не уступает самым современным дорогим моделям, да и гамма цветов интересная — коралловый, черный, серебристый с переливами и розовый.
Компания из Швеции продемонстрировала идею на тему того, как зарядить смартфон в условиях, когда не только нет электричества, но даже резервная батарейка кончилась. Поможет химический элемент, в который вставляется специальный картридж с водой и солью. В результате реакции образуется водород, выделяется энергия. Одного картриджа хватает, чтобы зарядить аккумулятор среднего смартфона примерно на 50%.
Еще одна интересная новация — ноутбук с секретом от китайского производителя. В одну из клавиш здесь встроена веб-камера. Это самое элегантное решение для тех, кто переживает, что за ними наблюдают через веб-камеру. К тому же камера не занимает дефицитного места рядом с экраном, и рамку получилось сделать совсем тонкой. Кстати, у смартфонов такой же тренд, только камеру спрятать некуда, дисплеи теперь занимают весь корпус, кроме выреза сверху.
Настоящий ажиотаж царил на стенде легендарного бренда, который когда-то был финским, а теперь тоже принадлежит китайцам. Здесь демонстрировали новую версию кнопочного телефона, некогда известного как «банан». У новинки почти та же внешность, что и у оригинала, но теперь есть версия в желтом цвете — для большей схожести с фруктом. Продажи начнутся в марте. Цена составит около 5,5 тысяч рублей.
Удешевление техники — одна из главных целей производителей. А еще возвращаются в широкий оборот подзабытые, но когда-то очень популярные складные смартфоны. Некоторые из них в разложенном виде представляют собой почти полноценные ноутбуки. Появились уже аппараты поддержкой сетей 5G. Они летают на гигабитных скоростях. Сотовые операторы в ближайшее время обещают начать развертывать такие сети. Подробности — в программе «Чудо техники».
Крупный японский бренд позаботился о девушках и вообще обо всех, кто не любит огромные смартфоны, с трудом залезающие в карман. Экран новинки имеет диагональ всего 5 дюймов, начинка не уступает самым современным дорогим моделям, да и гамма цветов интересная — коралловый, черный, серебристый с переливами и розовый.
Компания из Швеции продемонстрировала идею на тему того, как зарядить смартфон в условиях, когда не только нет электричества, но даже резервная батарейка кончилась. Поможет химический элемент, в который вставляется специальный картридж с водой и солью. В результате реакции образуется водород, выделяется энергия. Одного картриджа хватает, чтобы зарядить аккумулятор среднего смартфона примерно на 50%.
Еще одна интересная новация — ноутбук с секретом от китайского производителя. В одну из клавиш здесь встроена веб-камера. Это самое элегантное решение для тех, кто переживает, что за ними наблюдают через веб-камеру. К тому же камера не занимает дефицитного места рядом с экраном, и рамку получилось сделать совсем тонкой. Кстати, у смартфонов такой же тренд, только камеру спрятать некуда, дисплеи теперь занимают весь корпус, кроме выреза сверху.
Настоящий ажиотаж царил на стенде легендарного бренда, который когда-то был финским, а теперь тоже принадлежит китайцам. Здесь демонстрировали новую версию кнопочного телефона, некогда известного как «банан». У новинки почти та же внешность, что и у оригинала, но теперь есть версия в желтом цвете — для большей схожести с фруктом. Продажи начнутся в марте. Цена составит около 5,5 тысяч рублей.
Удешевление техники — одна из главных целей производителей. А еще возвращаются в широкий оборот подзабытые, но когда-то очень популярные складные смартфоны. Некоторые из них в разложенном виде представляют собой почти полноценные ноутбуки. Появились уже аппараты поддержкой сетей 5G. Они летают на гигабитных скоростях. Сотовые операторы в ближайшее время обещают начать развертывать такие сети. Подробности — в программе «Чудо техники».
Комментарии