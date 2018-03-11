Мыть или не мыть: почему гигиена приводит к серьезным болезням

С детства нас учили, что грязь — это плохо, надо дружить с мылом и шампунем. Но так ли все однозначно? Среди ученых крепнет убеждение, что чрезмерная гигиена вредит здоровью и даже может привести к серьезным болезням. Как правильно принимать душ? Что будет, если не мыться несколько лет?
Американский ученый Дэвид Уитлок не моется почти 15 лет. Он решил доказать своим примером, что у человечества есть альтернативные мылу пути к чистоте.
Дэвид Уитлок, ученый: «Человеческий пот сам по себе не пахнет, он стерилен. Неприятный запах вызывают бактерии, которые разлагают его на пахучие субстанции. Это плохие бактерии, хорошие таким не занимаются».
Как утверждает Дэвид, он совсем не пользуется моющими средствами, потому что они вредят естественной защите, лишь иногда протирается влажной губкой и применяет им же изобретенный спрей, который состоит из бактерий, питающихся соединениями азота, то есть тем, что, собственно, и служит причиной неприятного запаха. В природе эти бактерии живут в почве. Выходит, грязь предлагают победить с помощью грязи.
Надо признать, что так часто, как сейчас, человечество не мылось никогда. Потом, конечно, выяснилось, что чистота — это все-таки залог здоровья, потому что позволяет бороться с распространением опасных инфекций. Но сейчас, в эпоху вакцин и антибиотиков, опасность уже не та, наоборот, чрезмерной чистотой мы себя убиваем.
Профессор Домингес-Бейо из США исследовала членов живущего в джунглях Амазонки племени яномамо и выяснила, что видов микробов на их коже, как и в кишечнике, гораздо больше, чем у нас, городских жителей. Как считает профессор, это разнообразие играет важную роль в естественной защите. Нынешние противники мытья не призывают дурно пахнуть, они лишь указывают: давайте перестанем пытаться уничтожить всех микробов на коже, ведь они в основном хорошие и оберегают нас от плохих. Что происходит в современной жизни? Мы убираем при помощи мыла полезных (которых большинство), вредные поднимают голову, да еще и мутируют, приспосабливаясь к моющим средствам. В итоге образуются суперустойчивые штаммы.
Установлено, например, что этому может способствовать некогда популярное антибактериальное мыло на основе триклозана. Власти США недавно даже запретили продажу подобных средств.
Неужели наш организм действительно может себя очищать без химических средств? Москвичка Маргарита Ильясова отказалась от шампуня 10 лет назад и с тех пор моет голову только натуральными средствами — содой, горчицей, глиной, отварами из трав и даже ржаной мукой. Подробности — в программе «Чудо техники».
Дэвид Уитлок, ученый: «Человеческий пот сам по себе не пахнет, он стерилен. Неприятный запах вызывают бактерии, которые разлагают его на пахучие субстанции. Это плохие бактерии, хорошие таким не занимаются».
Как утверждает Дэвид, он совсем не пользуется моющими средствами, потому что они вредят естественной защите, лишь иногда протирается влажной губкой и применяет им же изобретенный спрей, который состоит из бактерий, питающихся соединениями азота, то есть тем, что, собственно, и служит причиной неприятного запаха. В природе эти бактерии живут в почве. Выходит, грязь предлагают победить с помощью грязи.
Надо признать, что так часто, как сейчас, человечество не мылось никогда. Потом, конечно, выяснилось, что чистота — это все-таки залог здоровья, потому что позволяет бороться с распространением опасных инфекций. Но сейчас, в эпоху вакцин и антибиотиков, опасность уже не та, наоборот, чрезмерной чистотой мы себя убиваем.
Профессор Домингес-Бейо из США исследовала членов живущего в джунглях Амазонки племени яномамо и выяснила, что видов микробов на их коже, как и в кишечнике, гораздо больше, чем у нас, городских жителей. Как считает профессор, это разнообразие играет важную роль в естественной защите. Нынешние противники мытья не призывают дурно пахнуть, они лишь указывают: давайте перестанем пытаться уничтожить всех микробов на коже, ведь они в основном хорошие и оберегают нас от плохих. Что происходит в современной жизни? Мы убираем при помощи мыла полезных (которых большинство), вредные поднимают голову, да еще и мутируют, приспосабливаясь к моющим средствам. В итоге образуются суперустойчивые штаммы.
Установлено, например, что этому может способствовать некогда популярное антибактериальное мыло на основе триклозана. Власти США недавно даже запретили продажу подобных средств.
Неужели наш организм действительно может себя очищать без химических средств? Москвичка Маргарита Ильясова отказалась от шампуня 10 лет назад и с тех пор моет голову только натуральными средствами — содой, горчицей, глиной, отварами из трав и даже ржаной мукой. Подробности — в программе «Чудо техники».
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