Россиянки Веснина и Касаткина вышли в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Две российские теннисистки Елена Веснина и Дарья Касаткина стали победительницами матчей второго круга турнира в американском
Индиан-Уэллсе.
Елена Веснина, посеянная под 24-м номером на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе, во втором круге победила американку Кэтрин Картан Беллис со счетом 2:6, 6:1, 6:1.
Другая российская спортсменка Дарья Касаткина (20) также вышла в третий раунд турнира после поединка с чешской теннисисткой Катериной Синяковой. При счете 2:6, 2:5 Синякова отказалась от продолжения матча из-за травмы.
Действующей чемпионкой турнира WTA в Индиан-Уэллсе является Елена Веснина. Турнир завершится 18 марта, напоминает ТАСС.
Другая российская спортсменка Дарья Касаткина (20) также вышла в третий раунд турнира после поединка с чешской теннисисткой Катериной Синяковой. При счете 2:6, 2:5 Синякова отказалась от продолжения матча из-за травмы.
Действующей чемпионкой турнира WTA в Индиан-Уэллсе является Елена Веснина. Турнир завершится 18 марта, напоминает ТАСС.
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