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    Во Флоренции после убийства торговца прошел антирасистский марш. Италия, митинги и протесты, национальная рознь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Флоренции после убийства торговца прошел антирасистский марш

    Во Флоренции после убийства торговца прошел антирасистский марш

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    • Фото: @DarioNardella / twitter.com
    Во Флоренции после убийства торговца прошел антирасистский марш

    Во Флоренции после убийства торговца прошел антирасистский марш

    Во Флоренции после убийства торговца прошел антирасистский марш
    • Фото: @DarioNardella / twitter.com

      • Более 10 тысяч человек вышли на траурное шествие в память об уличном торговце из Сенегала, убитом во Флоренции на этой неделе.

      По оценке итальянских СМИ, в марше против расовой неприязни и насилия, который состоялся во Флоренции в субботу, приняли участие более 10 тысяч человек.

      Колонна демонстрантов прошла маршем по центральным улицам Флоренции от площади Санта-Мария-Новелла до моста Веспуччи, где в понедельник было совершено убийство 54-летнего выходца из Сенегала Иди Диене. Убийца был задержан. Им оказался 64-летний итальянец, бывший сотрудник типографии Роберто Пирроне. Полиция установила, что сначала он планировал совершить самоубийство из-за финансовых и семейных проблем, но в последний момент мужчина передумал и разрядил обойму пистолета в первого встречного, которым оказался уличный торговец.

      После происшествия во Флоренции начались беспорядки. Выходцы из стран Северной Африки переворачивали клумбы с цветами и мусорные баки, вызвав панику у многочисленных туристов и местных жителей. Впоследствии община выходцев из Сенегала оплатила восстановительные работы в центре города.

      В отличие от этих событий, шествие в субботу состоялось мирно и без происшествий. За порядком во время мероприятия наблюдали представители полиции, пишет РИА Новости.

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