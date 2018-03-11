В Англии вертолет приземлился на поле во время футбольного матча

В субботу матч между английскими клубами «Честерфилд» и «Линкольн» был прерван
из-за вертолета, который совершил посадку прямо на футбольное поле.
Информация о причинах происшествия появилась в официальном аккаунте футбольного клуба «Честерфилд» в Twitter. Сообщается, что матч с клубом «Линкольн» был прерван на 26-й минуте из-за того, что одному из болельщиков на трибунах стало плохо. Главный арбитр остановил игру.
Для оказания неотложной медицинской помощи и доставки болельщика в больницу был вызван вертолет экстренных служб, который приземлился на игровом поле. Примечательно, что зрители матча, которым объяснили ситуацию, встретили и проводили вертолет громкими аплодисментами.
Спустя примерно 30 минут матч был возобновлен. Игра завершилась победой «Линкольна» со счетом 3:1, пишет РИА Новости.
Для оказания неотложной медицинской помощи и доставки болельщика в больницу был вызван вертолет экстренных служб, который приземлился на игровом поле. Примечательно, что зрители матча, которым объяснили ситуацию, встретили и проводили вертолет громкими аплодисментами.
Air ambulance landing on the pitch here at the Proact.— Chesterfield FC (@ChesterfieldFC) 10 марта 2018 г.
We will keep you up to date with what’s happening. pic.twitter.com/1shdrnvFh5
Спустя примерно 30 минут матч был возобновлен. Игра завершилась победой «Линкольна» со счетом 3:1, пишет РИА Новости.
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