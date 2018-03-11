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    В Англии вертолет приземлился на поле во время футбольного матча. Великобритания, вертолеты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Англии вертолет приземлился на поле во время футбольного матча

    В Англии вертолет приземлился на поле во время футбольного матча

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    • Фото: @katieoscroftitv / twitter.com
    В Англии вертолет приземлился на поле во время футбольного матча

    В Англии вертолет приземлился на поле во время футбольного матча

    В Англии вертолет приземлился на поле во время футбольного матча
    • Фото: @katieoscroftitv / twitter.com

      • В субботу матч между английскими клубами «Честерфилд» и «Линкольн» был прерван из-за вертолета, который совершил посадку прямо на футбольное поле.

      Информация о причинах происшествия появилась в официальном аккаунте футбольного клуба «Честерфилд» в Twitter. Сообщается, что матч с клубом «Линкольн» был прерван на 26-й минуте из-за того, что одному из болельщиков на трибунах стало плохо. Главный арбитр остановил игру.

      Для оказания неотложной медицинской помощи и доставки болельщика в больницу был вызван вертолет экстренных служб, который приземлился на игровом поле. Примечательно, что зрители матча, которым объяснили ситуацию, встретили и проводили вертолет громкими аплодисментами.




      Спустя примерно 30 минут матч был возобновлен. Игра завершилась победой «Линкольна» со счетом 3:1, пишет РИА Новости.

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