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    МЧС: в Саранске обнаружен источник задымления

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    • Фото: Виктор Лаптев / vk.com
    МЧС: в Саранске обнаружен источник задымления

    МЧС: в Саранске обнаружен источник задымления

    МЧС: в Саранске обнаружен источник задымления
  • Фото: Виктор Лаптев / vk.com

    • Специалисты МЧС ликвидируют пожар на несанкционированной свалке в Саранске.

    Как передает ТАСС, специалисты МЧС установили источник задымления в Саранске. Причиной неприятного запаха, на который жаловались горожане, оказалось горение на несанкционированной свалке.

    Сообщение пресс-службы регионального главка МЧС: «Вечером 10 марта в центральной части города Саранска наблюдалось сильное задымление. Прибывшие на место пожарные обнаружили тление несанкционированной свалки в пойме реки Инсар за улицей Рабочая. Открытого горения не было, поэтому очаг задымления долго не удавалось обнаружить».

    Сейчас на месте происшествия работают пожарные, которые проливают свалку водой.

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