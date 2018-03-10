МЧС: в Саранске обнаружен источник задымления

Специалисты МЧС ликвидируют пожар на несанкционированной свалке в Саранске.
Как передает ТАСС, специалисты МЧС установили источник задымления в Саранске. Причиной неприятного запаха, на который жаловались горожане, оказалось горение на несанкционированной свалке.
Сообщение пресс-службы регионального главка МЧС: «Вечером 10 марта в центральной части города Саранска наблюдалось сильное задымление. Прибывшие на место пожарные обнаружили тление несанкционированной свалки в пойме реки Инсар за улицей Рабочая. Открытого горения не было, поэтому очаг задымления долго не удавалось обнаружить».
Сейчас на месте происшествия работают пожарные, которые проливают свалку водой.
Сообщение пресс-службы регионального главка МЧС: «Вечером 10 марта в центральной части города Саранска наблюдалось сильное задымление. Прибывшие на место пожарные обнаружили тление несанкционированной свалки в пойме реки Инсар за улицей Рабочая. Открытого горения не было, поэтому очаг задымления долго не удавалось обнаружить».
Сейчас на месте происшествия работают пожарные, которые проливают свалку водой.
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