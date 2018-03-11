Канадские спасатели сняли 140 человек, застрявших на подъемнике

Спасатели эвакуировали почти полторы сотни лыжников и сноубордистов со сломанного подъемника на горнолыжном курорте в Канаде.
Как передает телеканал СВС, ЧП произошло в провинции Квебек. На горнолыжной базе Кэмп-Форчун в национальном парке Гатино сломался подъемник открытого типа, на котором в этот момент находились более 140 человек.
Причиной неполадок стала техническая неисправность устройства. Для эвакуации людей с высоты спасатели использовали тросы. Экстренные службы сработали оперативно. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
Причиной неполадок стала техническая неисправность устройства. Для эвакуации людей с высоты спасатели использовали тросы. Экстренные службы сработали оперативно. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
Des skieurs sont restés coincés dans le télésiège principal à @CampFortune. Des patrouilleurs et des employés les font descendre à l’aide d’une corde. #iciottgat Vidéo par : Chris Carter pic.twitter.com/WnsElt9cRu— ICI Ottawa Gatineau (@iciottgat) 10 марта 2018 г.
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