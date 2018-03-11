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    Канадские спасатели сняли 140 человек, застрявших на подъемнике

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    • Фото: @dms666 / twitter.com
    Канадские спасатели сняли 140 человек, застрявших на подъемнике

    Канадские спасатели сняли 140 человек, застрявших на подъемнике

    Канадские спасатели сняли 140 человек, застрявших на подъемнике
  • Фото: @dms666 / twitter.com

    • Спасатели эвакуировали почти полторы сотни лыжников и сноубордистов со сломанного подъемника на горнолыжном курорте в Канаде.

    Как передает телеканал СВС, ЧП произошло в провинции Квебек. На горнолыжной базе Кэмп-Форчун в национальном парке Гатино сломался подъемник открытого типа, на котором в этот момент находились более 140 человек.

    Причиной неполадок стала техническая неисправность устройства. Для эвакуации людей с высоты спасатели использовали тросы. Экстренные службы сработали оперативно. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.




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