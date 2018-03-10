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    В Сочи произошло ДТП с участием автобуса, есть погибшие и пострадавшие

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    • Фото: Татьяна Николаевна / vk.com
    В Сочи произошло ДТП с участием автобуса, есть погибшие и пострадавшие

    В Сочи произошло ДТП с участием автобуса, есть погибшие и пострадавшие

    В Сочи произошло ДТП с участием автобуса, есть погибшие и пострадавшие
  • Фото: Татьяна Николаевна / vk.com

    • Не менее трех человек госпитализированы в результате автоаварии в Сочи. Один человек погиб.

    Как предает «Интерфакс» со ссылкой на информацию регионального главка МВД РФ, столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Lexus произошло в субботу около 21:00 в поселке Красная Поляна в Адлерском районе Сочи. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом №105.

    Сообщение пресс-службы Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю: «В результате ДТП водитель автомобиля Lexus погиб на месте. Водитель и два пассажира автобуса госпитализированы».

    Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб и представители полиции, устанавливающие все обстоятельства происшествия.

    В Сочи произошло ДТП с участием автобуса, есть погибшие и пострадавшие. ДТП, Сочи, автобусы, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Сочи произошло ДТП с участием автобуса, есть погибшие и пострадавшие. ДТП, Сочи, автобусы, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: Татьяна Николаевна / vk.com

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