В Сочи произошло ДТП с участием автобуса, есть погибшие и пострадавшие

Не менее трех человек госпитализированы в результате автоаварии в Сочи. Один человек погиб.
Как предает «Интерфакс» со ссылкой на информацию регионального главка МВД РФ, столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Lexus произошло в субботу около 21:00 в поселке Красная Поляна в Адлерском районе Сочи. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом №105.
Сообщение пресс-службы Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю: «В результате ДТП водитель автомобиля Lexus погиб на месте. Водитель и два пассажира автобуса госпитализированы».
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб и представители полиции, устанавливающие все обстоятельства происшествия.
Фото: Татьяна Николаевна / vk.com
Сообщение пресс-службы Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю: «В результате ДТП водитель автомобиля Lexus погиб на месте. Водитель и два пассажира автобуса госпитализированы».
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб и представители полиции, устанавливающие все обстоятельства происшествия.
Фото: Татьяна Николаевна / vk.com
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