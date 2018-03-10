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    В Германии разбился самолет с людьми

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    • Фото: Bensheim.de / facebook.com
    В Германии разбился самолет с людьми

    В Германии разбился самолет с людьми

    В Германии разбился самолет с людьми
  • Фото: Bensheim.de / facebook.com

    • Два человека стали жертвами крушения легкомоторного самолета в германском городе Бенсхайм (земля Гессен).

    Инцидент произошел в 15:40 по местному времени (17:40 по Москве). На фотографиях, опубликованных в Facebook города Бенсхайм, виден небольшой самолет, лежащий посреди поля, а также прибывшие на место машины полицейских и спасателей.

    Причина крушения самолета выясняется. По некоторым данным, причиной катастрофы стали неподходящие для полетов погодные условия.

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