В Германии разбился самолет с людьми

Два человека стали жертвами крушения легкомоторного самолета в германском городе Бенсхайм (земля Гессен).
Инцидент произошел в 15:40 по местному времени (17:40 по Москве). На фотографиях, опубликованных в Facebook города Бенсхайм, виден небольшой самолет, лежащий посреди поля, а также прибывшие на место машины полицейских и спасателей.
Причина крушения самолета выясняется. По некоторым данным, причиной катастрофы стали неподходящие для полетов погодные условия.
Причина крушения самолета выясняется. По некоторым данным, причиной катастрофы стали неподходящие для полетов погодные условия.
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