В Сети появилось видео гибели парапланериста в озере под Оренбургом

В Сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент смертельного падения парапланериста в озеро Малахово под Оренбургом.
По предварительным данным, видео с берега снял знакомый погибшего пилота. Он также передал запись в полицию. Сейчас с ней работают следователи, которые выясняют причины случившегося, сообщает портал ria56.ru
На кадрах видео видно, как парапланерист снижается над поверхностью озера и пытается коснуться ногой кромки льда. Однако неожиданно мотопараплан резко снижается и падает в воду. Тяжелое оборудование утягивает пилота на дно.
Напомним, трагедия случилась в районе озера Малахово в Оренбургской области. Снижаясь над озером, пилот не справился с управлением, и аппарат рухнул в воду. Пилот утонул. В экстренных службах сообщили, что полет не был согласован с властями, а у пилота не было достаточной квалификации.
На кадрах видео видно, как парапланерист снижается над поверхностью озера и пытается коснуться ногой кромки льда. Однако неожиданно мотопараплан резко снижается и падает в воду. Тяжелое оборудование утягивает пилота на дно.
Напомним, трагедия случилась в районе озера Малахово в Оренбургской области. Снижаясь над озером, пилот не справился с управлением, и аппарат рухнул в воду. Пилот утонул. В экстренных службах сообщили, что полет не был согласован с властями, а у пилота не было достаточной квалификации.
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