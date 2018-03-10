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    В Сети появилось видео гибели парапланериста в озере под Оренбургом. Оренбургская область, дельтапланеризм, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сети появилось видео гибели парапланериста в озере под Оренбургом

    В Сети появилось видео гибели парапланериста в озере под Оренбургом

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    • Фото: ОРЕН.РУ / youtube.com
    В Сети появилось видео гибели парапланериста в озере под Оренбургом

    В Сети появилось видео гибели парапланериста в озере под Оренбургом

    В Сети появилось видео гибели парапланериста в озере под Оренбургом
    • Фото: ОРЕН.РУ / youtube.com

      • В Сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент смертельного падения парапланериста в озеро Малахово под Оренбургом.

      По предварительным данным, видео с берега снял знакомый погибшего пилота. Он также передал запись в полицию. Сейчас с ней работают следователи, которые выясняют причины случившегося, сообщает портал ria56.ru

      На кадрах видео видно, как парапланерист снижается над поверхностью озера и пытается коснуться ногой кромки льда. Однако неожиданно мотопараплан резко снижается и падает в воду. Тяжелое оборудование утягивает пилота на дно.

      Напомним, трагедия случилась в районе озера Малахово в Оренбургской области. Снижаясь над озером, пилот не справился с управлением, и аппарат рухнул в воду. Пилот утонул. В экстренных службах сообщили, что полет не был согласован с властями, а у пилота не было достаточной квалификации.

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