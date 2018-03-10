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    Украинский цирк выбросил в Самаре четырех медведей в клетках. животные, Самара, Украина, цирк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУкраинский цирк выбросил в Самаре четырех медведей в клетках

    Украинский цирк выбросил в Самаре четырех медведей в клетках

    3 комментария
    • Фото: trk_gubernia / vk.com
    Украинский цирк выбросил в Самаре четырех медведей в клетках

    Украинский цирк выбросил в Самаре четырех медведей в клетках

    Украинский цирк выбросил в Самаре четырех медведей в клетках
    • Фото: trk_gubernia / vk.com

      • Четырех медведей передвижного цирка-шапито, запертных в клетках, нашли на окраине Самары.

      Найденных на окраине Самары медведей передали сотрудникам местного цирка. В мэрии города рассказали, что у одного из зверей имеются проблемы со здоровьем.

      Из сообщения администрации Самары: «После осмотра ветеринары установили, что у одного из медведей имеются некоторые проблемы со здоровьем. Ему окажут необходимую помощь. Специалисты оценили условия, в которых содержались животные… Скоро клетки с медведями перевезут на прилегающую к самарскому зоопарку территорию, где за ними смогут ухаживать сотрудники зоопарка».

      «Комсомольская правда» со ссылкой на департамент ветеринарии области, сообщает, что больному медведю требуется операция на глазу.

      Местные власти уже установили и бывшего владельца животных. Это передвижной украинский цирк-шапито, который находится в Самарской области уже три месяца. Цирк выступал в Крутых Ключах, в Безенчуке, в Куйбышевском районе. У владельцев есть все необходимые документы на зверей, в том числе сведения о прививках. Директор цирка признался, что не в состоянии прокормить четырех взрослых медведей и оказывать им необходимый ветеринарный уход, рассказала изданию местная защитница животных Ангелина Гриневич.

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