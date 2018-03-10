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    Месси показал фото третьего сына

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    • Фото: leomessi / instagram.com
    Месси показал фото третьего сына

    Месси показал фото третьего сына

    Месси показал фото третьего сына
  • Фото: leomessi / instagram.com

    • Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опубликовал фото с новорожденным Чиро Месси в соцсетях.

    На опубликованном в Instagram снимке новорожденный мальчик Чиро держит одного из родителей за палец.

    Лионель Месси: «Добро пожаловать, Чиро! Благодарю Бога за то, что все прошло успешно. У мамы и сына все отлично. Мы очень счастливы!»

    Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» получил отгул в связи с рождением ребенка. Аргентинец пропустит матч 28-го тура чемпионата Испании против «Малаги».

    Лионель Месси и Антонелла Роккуццо встречаются уже несколько лет, но отношения они оформили лишь летом прошлого года. До появления на свет Чиро супруги уже воспитывали двух сыновей — Маттео и Тиаго.

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