Месси показал фото третьего сына

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опубликовал фото с новорожденным Чиро Месси в соцсетях.
На опубликованном в Instagram снимке новорожденный мальчик Чиро держит одного из родителей за палец.
Лионель Месси: «Добро пожаловать, Чиро! Благодарю Бога за то, что все прошло успешно. У мамы и сына все отлично. Мы очень счастливы!»
Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» получил отгул в связи с рождением ребенка. Аргентинец пропустит матч 28-го тура чемпионата Испании против «Малаги».
Лионель Месси и Антонелла Роккуццо встречаются уже несколько лет, но отношения они оформили лишь летом прошлого года. До появления на свет Чиро супруги уже воспитывали двух сыновей — Маттео и Тиаго.
Лионель Месси: «Добро пожаловать, Чиро! Благодарю Бога за то, что все прошло успешно. У мамы и сына все отлично. Мы очень счастливы!»
Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» получил отгул в связи с рождением ребенка. Аргентинец пропустит матч 28-го тура чемпионата Испании против «Малаги».
Лионель Месси и Антонелла Роккуццо встречаются уже несколько лет, но отношения они оформили лишь летом прошлого года. До появления на свет Чиро супруги уже воспитывали двух сыновей — Маттео и Тиаго.
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