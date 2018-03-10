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    Жительница Петербурга решила развестись с ушедшим 40 лет назад мужем

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    Жительница Петербурга решила развестись с ушедшим 40 лет назад мужем

    Жительница Петербурга решила развестись с ушедшим 40 лет назад мужем

    Пенсионерка из Петербурга обратилась в полицию с просьбой найти ее ушедшего в 1978 году мужа. Женщина хочет оформить развод и начать новую жизнь.

    63-летняя гражданка решила начать жизнь заново, но воплощению этих планов мешает штамп в паспорте, сообщает «Фонтанка.ру». 40 лет назад петербурженка вышла замуж, однако семейное счастье длилось недолго: новоиспеченный супруг вскоре собрал вещи, покинул квартиру на проспекте Науки и с тех пор не появлялся. Так муж и жена прожили с 1978 года — не видя друг друга, но формально составляя ячейку общества.

    10 марта пенсионерка обратилась в полицию с просьбой разыскать 70-летнего мужа или хотя бы узнать, жив ли он, чтобы наконец развестись.


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