Жительница Петербурга решила развестись с ушедшим 40 лет назад мужем

Пенсионерка из Петербурга обратилась в полицию с просьбой найти ее ушедшего в 1978 году мужа. Женщина хочет оформить развод и начать новую жизнь.
63-летняя гражданка решила начать жизнь заново, но воплощению этих планов мешает штамп в паспорте, сообщает «Фонтанка.ру». 40 лет назад петербурженка вышла замуж, однако семейное счастье длилось недолго: новоиспеченный супруг вскоре собрал вещи, покинул квартиру на проспекте Науки и с тех пор не появлялся. Так муж и жена прожили с 1978 года — не видя друг друга, но формально составляя ячейку общества.
10 марта пенсионерка обратилась в полицию с просьбой разыскать 70-летнего мужа или хотя бы узнать, жив ли он, чтобы наконец развестись.
10 марта пенсионерка обратилась в полицию с просьбой разыскать 70-летнего мужа или хотя бы узнать, жив ли он, чтобы наконец развестись.
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