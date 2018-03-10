Британские ученые назвали способ замедлить старение

Ученые из Лондона и Бирмингема объяснили, как регулярные занятия спортом помогают сохранить молодость.
Регулярные занятия спортом действительно позволяют сохранить молодость. К такому выводу пришли исследователи из Университета Бирмингема и Королевского колледжа в Лондоне, передает портал MedicalXpress.
Медики провели обследование 125 человек в возрасте от 55 до 79 лет, всю взрослую жизнь увлекавшихся велоспортом, и их ровесников, не занимавшихся спортом регулярно. Результаты исследования показали, что спортсмены-любители с возрастом не теряют в мышечной массе, доля жировой ткани в их организме не увеличивается, а в крови не растет уровень холестерина. У мужчин-спортсменов сохраняется относительно высокий уровень мужского гормона тестостерона в крови. С другой стороны, более половины участников исследования из второй группы имели как минимум по два заболевания.
Кроме того, у людей, которые активно занимаются спортом, до преклонного возраста сохраняется активность тимуса. Тимус, или вилочковая железа, отвечает за выработку клеток иммунной системы. Показатели пожилых спортсменов примерно равняются показателям молодых людей, приводят ученые данные исследования.
Результаты исследования показывают, как важно двигаться в любом возрасте, сообщила изданию профессор Университета Бирмингема Джанет Лорд. По ее словам, в последние десятилетия люди стали дольше жить, но и больше болеть, и изменить это можно, только приучив себя регулярно заниматься спортом.
Медики провели обследование 125 человек в возрасте от 55 до 79 лет, всю взрослую жизнь увлекавшихся велоспортом, и их ровесников, не занимавшихся спортом регулярно. Результаты исследования показали, что спортсмены-любители с возрастом не теряют в мышечной массе, доля жировой ткани в их организме не увеличивается, а в крови не растет уровень холестерина. У мужчин-спортсменов сохраняется относительно высокий уровень мужского гормона тестостерона в крови. С другой стороны, более половины участников исследования из второй группы имели как минимум по два заболевания.
Кроме того, у людей, которые активно занимаются спортом, до преклонного возраста сохраняется активность тимуса. Тимус, или вилочковая железа, отвечает за выработку клеток иммунной системы. Показатели пожилых спортсменов примерно равняются показателям молодых людей, приводят ученые данные исследования.
Результаты исследования показывают, как важно двигаться в любом возрасте, сообщила изданию профессор Университета Бирмингема Джанет Лорд. По ее словам, в последние десятилетия люди стали дольше жить, но и больше болеть, и изменить это можно, только приучив себя регулярно заниматься спортом.
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