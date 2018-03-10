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    На Ставрополье легковушка сбила четырех подростков, двое погибли

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    • Фото: st_i_k / vk.com
    На Ставрополье легковушка сбила четырех подростков, двое погибли

    На Ставрополье легковушка сбила четырех подростков, двое погибли

    На Ставрополье легковушка сбила четырех подростков, двое погибли
  • Фото: st_i_k / vk.com

    • В Ставропольском крае четверо подростков попали под колеса легковушки. Двое их них позже скончались в больнице.

    Трагедия случилась в пятницу вечером на трассе в Петровском районе. Там водитель «ВАЗ 2107» обгонял другую машину, но не выдержал расстояние и столкнулся с ней. При этом он потерял управление, «семерка» продолжила двигаться по инерции и сбила четверых пешеходов, которые шли по краю дороги.

    Под колеса легковушки попали две девочки 14 и 15 лет, мальчик 15 лет и 19-летний парень. Все они были доставлены в больницу с серьезными травмами. В субботу 15-летняя девочка и 19-летний молодой человек скончались.

    В краевом ГИБДД рассказали, что 22-летний водитель «семерки» в момент ДТП был трезв, однако за последние два года не раз нарушал правила дорожного движения и привлекался за это к ответственности. Там также добавили, что попавшие под колеса ребята возвращались с занятий в секции, передает РИА Новости.


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