На Ставрополье легковушка сбила четырех подростков, двое погибли

В Ставропольском крае четверо подростков попали под колеса легковушки. Двое их них позже скончались в больнице.
Трагедия случилась в пятницу вечером на трассе в Петровском районе. Там водитель «ВАЗ 2107» обгонял другую машину, но не выдержал расстояние и столкнулся с ней. При этом он потерял управление, «семерка» продолжила двигаться по инерции и сбила четверых пешеходов, которые шли по краю дороги.
Под колеса легковушки попали две девочки 14 и 15 лет, мальчик 15 лет и 19-летний парень. Все они были доставлены в больницу с серьезными травмами. В субботу 15-летняя девочка и 19-летний молодой человек скончались.
В краевом ГИБДД рассказали, что 22-летний водитель «семерки» в момент ДТП был трезв, однако за последние два года не раз нарушал правила дорожного движения и привлекался за это к ответственности. Там также добавили, что попавшие под колеса ребята возвращались с занятий в секции, передает РИА Новости.
Под колеса легковушки попали две девочки 14 и 15 лет, мальчик 15 лет и 19-летний парень. Все они были доставлены в больницу с серьезными травмами. В субботу 15-летняя девочка и 19-летний молодой человек скончались.
В краевом ГИБДД рассказали, что 22-летний водитель «семерки» в момент ДТП был трезв, однако за последние два года не раз нарушал правила дорожного движения и привлекался за это к ответственности. Там также добавили, что попавшие под колеса ребята возвращались с занятий в секции, передает РИА Новости.
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