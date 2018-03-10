Биткоины не пахнут: можно ли победить преступность в сфере криптовалют

Когда появилась самая известная криптовалюта биткоин, она интересовала только пользователей Даркнета — темной стороны Интернета, места, где можно купить все, в том числе оружие и наркотики. И даже просочившись на серьезные биржи и в доклады знаменитых экономистов, криптовалюта не может избавиться от криминального шлейфа.
Самый актуальный вопрос сегодняшнего дня — кто стоит за майнерами? Чтобы это выяснить, крупные компании по всему миру создают новые службы безопасности, однако отследить владельцев криптовалюты по-прежнему технически невозможно. Все транзакции проходят анонимно. На что тратится криптовалюта в Интернете, также неизвестно.
Даже страшно подумать, чем мог закончится майнинг в Саровском ядерном центре, где двое сотрудников для этого тайно подключили к Интернету мощнейший суперкомпьютер с секретными данными. Утекли ли секретные сведения в сеть? И в чьи руки?
Первыми биткоин оценили наркоманы и наркоторговцы. Но почти сразу во вкус вошли и экстремисты всех мастей. Случайно или нет, но рост курса биткоина по времени подозрительно совпал с распространением идей халифата.
Преступники все чаще пользуются анонимностью при операциях с криптовалютой. Владимир Хрюнов, известный в мире бокса промоутер, пока не может выяснить, кто вымогает у него 50 биткоинов, ведь узнать имя владельца счета в распределенной базе данных невозможно.
Все спецслужбы мира пока бессильны узнать, кто и на что тратит криптовалюту в Интернете. И, похоже, все государства мира сейчас наперегонки бросятся принимать законы, регулирующие виртуальные деньги. У нас пока криптовалюта не считается ценностью, ее нельзя даже конфисковать при аресте имущества, и криптомиллионеры не боятся налоговиков или алиментов.
Пользоваться этим «преимуществом» уже начали в Великобритании: местные богачи могут при разводе оставлять все имущество себе, если оно переведено в цифровые деньги.
В России также скоро может начаться первый в нашей истории бракоразводный процесс, где супругам придется делить криптовалюту. Известно, что жена одного из солидных бизнесменов, фамилию которого легко отыскать в верхних строчках списка Forbes, уже наняла частных детективов, чтобы найти спрятанные от нее средства.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Михаила Богданова.
Даже страшно подумать, чем мог закончится майнинг в Саровском ядерном центре, где двое сотрудников для этого тайно подключили к Интернету мощнейший суперкомпьютер с секретными данными. Утекли ли секретные сведения в сеть? И в чьи руки?
Первыми биткоин оценили наркоманы и наркоторговцы. Но почти сразу во вкус вошли и экстремисты всех мастей. Случайно или нет, но рост курса биткоина по времени подозрительно совпал с распространением идей халифата.
Преступники все чаще пользуются анонимностью при операциях с криптовалютой. Владимир Хрюнов, известный в мире бокса промоутер, пока не может выяснить, кто вымогает у него 50 биткоинов, ведь узнать имя владельца счета в распределенной базе данных невозможно.
Все спецслужбы мира пока бессильны узнать, кто и на что тратит криптовалюту в Интернете. И, похоже, все государства мира сейчас наперегонки бросятся принимать законы, регулирующие виртуальные деньги. У нас пока криптовалюта не считается ценностью, ее нельзя даже конфисковать при аресте имущества, и криптомиллионеры не боятся налоговиков или алиментов.
Пользоваться этим «преимуществом» уже начали в Великобритании: местные богачи могут при разводе оставлять все имущество себе, если оно переведено в цифровые деньги.
В России также скоро может начаться первый в нашей истории бракоразводный процесс, где супругам придется делить криптовалюту. Известно, что жена одного из солидных бизнесменов, фамилию которого легко отыскать в верхних строчках списка Forbes, уже наняла частных детективов, чтобы найти спрятанные от нее средства.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Михаила Богданова.
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