Полиция назвала имя захватившего заложников в Калифорнии

Правоохранители установили личность мужчины, который накануне захватил заложников в центре для ветеранов в Йонтвиле, штат Калифорния.
По данным управления шерифа округа Напа, преступником оказался 36-летний Альберт Вонг из Сакраменто (штат Калифорния). Отмечается, что ранее Вонг сам был участником программы для военнослужащих с эмоциональными травмами в доме для ветеранов войн в Йонтвиле.
Управление также назвало имена трех заложниц, которые позже были найдены мертвыми. Все трое — сотрудницы упомянутого учреждения 42, 48 и 29 лет. Отмечается, что вскрытие тел и экспертиза назначены на следующую неделю.
Между тем события в Калифорнии прокомментировал в своем Twitter президент США Дональд Трамп. Он назвал погибших «невероятными женщинами» и отметил, что скорбит о их гибели.
Дональд Трамп: «Мы глубоко опечалены трагическим происшествием в Йонтвиле и скорбим о гибели трех невероятных женщин, которые заботились о наших ветеранах».
Напомним, накануне человек с винтовкой и в бронежилете захватил заложников в здании центра для ветеранов в Юнтвиле, Калифорния. СМИ сообщали, что возле центра была слышна стрельба. Прибывшие на место правоохранители окружили здание, перекрыв все выходы. Приблизительно через восемь часов блюстители порядка смогли проникнуть в помещение, где забаррикадировался вооруженный мужчина, при этом все три заложницы и сам преступник были найдены мертвыми.
Пока не уточняется, обоснована ли версия о том, что злоумышленник убил женщин и потом покончил с собой.
Управление также назвало имена трех заложниц, которые позже были найдены мертвыми. Все трое — сотрудницы упомянутого учреждения 42, 48 и 29 лет. Отмечается, что вскрытие тел и экспертиза назначены на следующую неделю.
Между тем события в Калифорнии прокомментировал в своем Twitter президент США Дональд Трамп. Он назвал погибших «невероятными женщинами» и отметил, что скорбит о их гибели.
Дональд Трамп: «Мы глубоко опечалены трагическим происшествием в Йонтвиле и скорбим о гибели трех невероятных женщин, которые заботились о наших ветеранах».
We are deeply saddened by the tragic situation in Yountville and mourn the loss of three incredible women who cared for our Veterans.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 марта 2018 г.
Напомним, накануне человек с винтовкой и в бронежилете захватил заложников в здании центра для ветеранов в Юнтвиле, Калифорния. СМИ сообщали, что возле центра была слышна стрельба. Прибывшие на место правоохранители окружили здание, перекрыв все выходы. Приблизительно через восемь часов блюстители порядка смогли проникнуть в помещение, где забаррикадировался вооруженный мужчина, при этом все три заложницы и сам преступник были найдены мертвыми.
Пока не уточняется, обоснована ли версия о том, что злоумышленник убил женщин и потом покончил с собой.
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