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    Полиция назвала имя захватившего заложников в Калифорнии

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    Полиция назвала имя захватившего заложников в Калифорнии

    Полиция назвала имя захватившего заложников в Калифорнии

    Правоохранители установили личность мужчины, который накануне захватил заложников в центре для ветеранов в Йонтвиле, штат Калифорния.

    По данным управления шерифа округа Напа, преступником оказался 36-летний Альберт Вонг из Сакраменто (штат Калифорния). Отмечается, что ранее Вонг сам был участником программы для военнослужащих с эмоциональными травмами в доме для ветеранов войн в Йонтвиле.

    Управление также назвало имена трех заложниц, которые позже были найдены мертвыми. Все трое — сотрудницы упомянутого учреждения 42, 48 и 29 лет. Отмечается, что вскрытие тел и экспертиза назначены на следующую неделю.

    Между тем события в Калифорнии прокомментировал в своем Twitter президент США Дональд Трамп. Он назвал погибших «невероятными женщинами» и отметил, что скорбит о их гибели.

    Дональд Трамп: «Мы глубоко опечалены трагическим происшествием в Йонтвиле и скорбим о гибели трех невероятных женщин, которые заботились о наших ветеранах».





    смотретьСМИ сообщили о гибели заложников в центре для ветеранов в Калифорнии
    СМИ сообщили о гибели заложников в центре для ветеранов в Калифорнии
    Напомним, накануне человек с винтовкой и в бронежилете захватил заложников в здании центра для ветеранов в Юнтвиле, Калифорния. СМИ сообщали, что возле центра была слышна стрельба. Прибывшие на место правоохранители окружили здание, перекрыв все выходы. Приблизительно через восемь часов блюстители порядка смогли проникнуть в помещение, где забаррикадировался вооруженный мужчина, при этом все три заложницы и сам преступник были найдены мертвыми.

    Пока не уточняется, обоснована ли версия о том, что злоумышленник убил женщин и потом покончил с собой.

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