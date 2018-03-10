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    Из Голливуда в Госдуму: волна секс-скандалов накрывает российских политиков. Голливуд, Госдума, женщины, скандалы, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИз Голливуда в Госдуму: волна секс-скандалов накрывает российских политиков

    Из Голливуда в Госдуму: волна секс-скандалов накрывает российских политиков

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    Из Голливуда в Госдуму: волна секс-скандалов накрывает российских политиков

    Из Голливуда в Госдуму: волна <nobr>секс-скандалов</nobr> накрывает российских политиков

      В каком-то смысле «Оскар» был похож на Советский Союз. В том смысле что и там, и там официально не было секса. Движения против домогательств набрали такую силу, что уже вышли за пределы Голливуда и пришли в политику.

      Церемония вручения «Оскара» проходила в этом году на фоне самой странной в истории информационной войны — войны полов. Мужчины на вечеринке перед церемонией сторонились женщин, журналисты одергивали актеров за комплименты женщинам, и над всем этим возвышался памятник продюсеру Харви Вайнштейну «Диван для кастингов».

      Эми ван Дорн, известная в Нью-Йорке сваха, рассказывает, что в последнее время ее бизнес идет в гору, так как люди начали бояться знакомиться на улицах. Джон Киган, тренер по свиданиям, сокрушается, что мужчины стали более робкими.

      Джон Киган, тренер по свиданиям: «Мужики, которые опасались заговорить с женщиной раньше, сейчас вообще в буквально ступоре. Причем это нормальные ребята, которым есть что предложить девушке, но знакомство для них сейчас — будто ходьба по тонкому льду».

      При этом самого Джона при особом желании можно подвести под раздачу. Неизвестно ведь, чему он учит: флиртовать или домогаться.

      Яростная борьба с домогательствами вышла за пределы США. Так, в Европе началась целая акция «Сдай скота», и открытое письмо сотни известных француженок в защиту мужчин вызвало резкую критику в обществе.

      Волна секс-скандалов дошла и до России: так, в Госдуме уже завелся свой Харви Вайнштейн. Три журналистки обвинили депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Сам Слуцкий теперь избегает интервью и предпочитает не обсуждать этот скандал. Отвечать за Слуцкого в Международный женский день вынуждены женщины, например, официальный представитель МИД Мария Захарова и коллега Слуцкого по комитету трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Сама она заявляет, что с непристойным поведением со стороны Слуцкого не сталкивалась.

      Ирина Роднина еще и член комиссии по этике. Она заявляет, что комиссия рассмотрит жалобы на Слуцкого. Кроме того, харассмент должен также стать вопросом законодательной политики, считает Роднина.

      Ирина Роднина, депутат Госдумы: «Нам действительно нужны нормативные, законодательные акты именно в трудовых отношениях».

      Разбираться в этой истории депутатам и журналистам, очевидно, еще предстоит долго. Пока же сам Слуцкий принес извинения всем, кому «причинил переживания».

      Подробности — в материале корреспондента НТВ Николая Дубинина.

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