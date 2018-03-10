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    Житель Берлина выиграл 42 млн евро в лотерею

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    Житель Берлина выиграл 42 млн евро в лотерею

    Житель Берлина выиграл 42 млн евро в лотерею

    Eurojackpot выиграл житель Берлина. Победитель все еще не объявился.

    Счастливчик угадал пять чисел и два дополнительных, заработав таким образом максимальный для этой стадии розыгрыша выигрыш в 42 миллиона евро, сообщает компания Westlotto.

    За деньгами пока никто не пришел. Организаторы подозревают, что победителем является не один человек, а представители лотерейного клуба. В Европе это обычная практика, когда несколько человек объединяют усилия и в складчину покупают лотерейные билеты, увеличивая шансы на выигрыш. Выигрыш делится потом поровну.

    Это не самый крупный выигрыш в лотерею Eurojackpot. В октябре 2016 года житель федеральной земли Баден-Вюртемберг сорвал максимальеый куш в 90 миллионов евро, передает ТАСС.

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