Житель Берлина выиграл 42 млн евро в лотерею

Eurojackpot выиграл житель Берлина. Победитель все еще не объявился.
Счастливчик угадал пять чисел и два дополнительных, заработав таким образом максимальный для этой стадии розыгрыша выигрыш в 42 миллиона евро, сообщает компания Westlotto.
За деньгами пока никто не пришел. Организаторы подозревают, что победителем является не один человек, а представители лотерейного клуба. В Европе это обычная практика, когда несколько человек объединяют усилия и в складчину покупают лотерейные билеты, увеличивая шансы на выигрыш. Выигрыш делится потом поровну.
Это не самый крупный выигрыш в лотерею Eurojackpot. В октябре 2016 года житель федеральной земли Баден-Вюртемберг сорвал максимальеый куш в 90 миллионов евро, передает ТАСС.
За деньгами пока никто не пришел. Организаторы подозревают, что победителем является не один человек, а представители лотерейного клуба. В Европе это обычная практика, когда несколько человек объединяют усилия и в складчину покупают лотерейные билеты, увеличивая шансы на выигрыш. Выигрыш делится потом поровну.
Это не самый крупный выигрыш в лотерею Eurojackpot. В октябре 2016 года житель федеральной земли Баден-Вюртемберг сорвал максимальеый куш в 90 миллионов евро, передает ТАСС.
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