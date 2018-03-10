Объявленная Трампом торговая война может привести к экономическому апокалипсису

Дональда Трампа в тонко настроенной системе международных отношений можно сравнить со слоном в посудной лавке. Американский лидер, по сути, вышел на тропу торговой войны против всех, в первую очередь против своих вчерашних союзников. Идиотизм? Возможно. По крайней мере канцлер Австрии Себастьян Курц использовал именно это слово.
|
492
На этом фоне звучат робкие голоса: а как же ВТО? Как же утрясавшиеся десятилетиями правила свободной торговли? Этого уже никто и нигде не слышит. «Торговую войну Трамп проиграет», — грозит Дональд Туск, нынешний глава Евросоюза, бюрократы которого уже готовят Вашингтону, что называется, ответочку. «Нам стали слишком малы твои тертые джинсы», — как бы намекают еврочиновники и уже предлагают оградить европейского потребителя от таких американских ценностей как виски и мотоциклы Harley Davidson.
Можно было бы, конечно, облегченно вздохнуть — подумаешь, какие-то пошлины на сталь, которые Трамп пригрозил ввести, чтобы защитить отечественного (то есть американского) товаропроизводителя и тем самым «сделать Америку снова великой». Ведь он не грозит же, как раньше, ради все того же возрождения величия ударить по Северной Корее или Ирану — и то хорошо.
Тем, кто думает, что эта война — торговая, надо вспомнить, что практически все военные столкновения, какими бы официальными лозунгами они не прикрывались, начинались именно с экономических конфликтов. И Трамп в этом случае выступает как та самая Пандора, открывающая взрывоопасный ящик, под крышкой которого до поры до времени скрывались всевозможные бедствия и несчастья для всего мира. Он обещал вернуть Америке былое величие — рост экономики и новые рабочие места.
Дональд Трамп, президент США: «Мы хотим вернуть американскую сталь и нефть назад. И это позволит создать огромное количество рабочих мест!»
Эти громкие слова Трампа прозвучали на сталелитейном заводе в Монессене (штат Пенсильвания) во время его предвыборной кампании. И вот прошло уже больше года его президентства, но в цехах завода по-прежнему гуляет ветер.
Джон Голомб, бывший работник сталелитейного комбината: «Это моя старая куртка, когда я еще работал. Я горжусь тем, что смог ее сохранить. Это все, что у меня осталось».
Американский сталевар Джон Голомб тогда поверил Трампу и отдал за него свой голос на выборах.
Джон Голомб: «Они обещали, что это будет начало. Все, не только я, все надеялись».
Монессен — типичный американский моногород. Сталелитейный завод — единственное градообразующие предприятие, оно когда-то давало Америке 2,5 миллиона тонн стали в год. Но все это величие в далеком прошлом. Вместе с заводом все эти 30 лет в адских муках умирает и сам город.
Лу Меверакис, бывший работник сталелитейного комбината: «Здесь когда-то был банк, а теперь здесь просто разводят голубей. Рядом была площадка завода. Раньше здесь все было заполнено рабочими. А теперь все потеряно, никого нет. Просто ужасно!»
Еще пару лет — и мэр Монессену будет просто не нужен. От некогда цветущего одноэтажного американского городка останутся трущобы, а из его жителей — парочка немощных пенсионеров.
Лу Меверакис: «Зол ли я? Конечно, я зол. Я просто вне себя! Я хочу, чтобы что-то улучшилось в городе, где я вырос!»
У нас говорят, что обещанного три года ждут. Но Америка — не Россия, да и у Дональда слишком мало времени. Уже сейчас понимая, что это его первый и последний срок, Трамп не теряет амбиций попасть в лигу лучших президентов США и, кажется, начинает исполнять предвыборные обещания.
Дональд Трамп: «Объявляю о введении 25-процентной пошлины на иностранную сталь и 10-процентной на алюминий. Америка оставляет двери открытыми в вопросе пересмотра размера или полной отмены пошлин для отдельных стран!»
Свободными от пошлин в порядке исключения Трамп оставит только Мексику и Канаду.
Алексей Мухин, директор Центра политической информации: «Трамп сейчас изолирует США от западного сообщества и выделяет страну в отдельную категорию. Впрочем, это легко соотносится с теми заявлениями, которые делал Обама, о том, что именно США будут и должны формировать мировые цены на все».
Назвав своих европейских и китайских друзей не партнерами, а халявщиками, а экономические отношения между странами — браком по расчету, Трамп, по сути, развязывает новую торговую войну. Заголовки газет: «Торговая война Дональда Трампа: резкие меры или последняя капля в океане протекционизма?», «Тарифы Трампа на сталь и алюминий пугают торговой войной».
Евгений Ицаков, доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук: «Во многом вера в доллар и благосостояние американцев зависит отношений с Евросоюзом, который является главным кредитором США вместе с Японией и Китаем. Хорошие отношения для экономики США сейчас важнее».
Он же бизнесмен и не может этого не понимать. То ли Трамп решил сохранить лицо в глазах своих избирателей, то ли пойти ва-банк, чтобы не спасовать перед главным конкурентом — Китаем, а, возможно, 71-летний президент просто сошел с ума.
Алексей Мухин, директор Центра Политической Информации: «Последствия, которые будут неизбежными в результате реализации вот эти протекционистских мер, нарушающих правила игры на мировом рынке, они будут катастрофическими. США, по сути, лишится лидерства и это будет заслуженная потеря».
И пока Китай сохраняет спокойствие (для страны характерна выдержка в этих вопросах), в маленьком европейском карточном домике все смешалось, ведь никто не ожидал такого удара в спину от партнера, друга и союзника.
В ответ представители стран старой Европы хотят ввести пошлины на американский импорт. Нем нужны нам больше ваши Harley Davidson, виски и потертые джинсы. Но и Трампу есть, чем ответить утонченным европейцам и на это.
Дональд Трамп: «Евросоюз отправляет к нам свои автомобили и другие продукты. Так что если они сделают что-то не так, тогда мы наложим большую пошлину в 25% на ввоз их машин. Поверьте мне, они долго не протянут!»
«Не дождетесь», — парируют Трампу европейцы. Они готовы идти еще дальше и пугают уже не пошлинами, а санкциями, грозясь запретить, к примеру, американский Google и Facebook.
Евгений Ицаков: «Если это сделать, значит выстрелить себе в ногу! Вся интернет-торговля начнет умирать, огромное количество малых предприятий начнут испытывать трудности, за ними последуют банки».
И вся эта торговая вакханалия грозит закончиться глобальным экономическим апокалипсисом. На его фоне Великая депрессия 30-х годов прошлого века покажется цветочками. Подробности — в репортаже корреспондента Алексея Симахина.
Можно было бы, конечно, облегченно вздохнуть — подумаешь, какие-то пошлины на сталь, которые Трамп пригрозил ввести, чтобы защитить отечественного (то есть американского) товаропроизводителя и тем самым «сделать Америку снова великой». Ведь он не грозит же, как раньше, ради все того же возрождения величия ударить по Северной Корее или Ирану — и то хорошо.
Тем, кто думает, что эта война — торговая, надо вспомнить, что практически все военные столкновения, какими бы официальными лозунгами они не прикрывались, начинались именно с экономических конфликтов. И Трамп в этом случае выступает как та самая Пандора, открывающая взрывоопасный ящик, под крышкой которого до поры до времени скрывались всевозможные бедствия и несчастья для всего мира. Он обещал вернуть Америке былое величие — рост экономики и новые рабочие места.
Дональд Трамп, президент США: «Мы хотим вернуть американскую сталь и нефть назад. И это позволит создать огромное количество рабочих мест!»
Эти громкие слова Трампа прозвучали на сталелитейном заводе в Монессене (штат Пенсильвания) во время его предвыборной кампании. И вот прошло уже больше года его президентства, но в цехах завода по-прежнему гуляет ветер.
Джон Голомб, бывший работник сталелитейного комбината: «Это моя старая куртка, когда я еще работал. Я горжусь тем, что смог ее сохранить. Это все, что у меня осталось».
Американский сталевар Джон Голомб тогда поверил Трампу и отдал за него свой голос на выборах.
Джон Голомб: «Они обещали, что это будет начало. Все, не только я, все надеялись».
Монессен — типичный американский моногород. Сталелитейный завод — единственное градообразующие предприятие, оно когда-то давало Америке 2,5 миллиона тонн стали в год. Но все это величие в далеком прошлом. Вместе с заводом все эти 30 лет в адских муках умирает и сам город.
Лу Меверакис, бывший работник сталелитейного комбината: «Здесь когда-то был банк, а теперь здесь просто разводят голубей. Рядом была площадка завода. Раньше здесь все было заполнено рабочими. А теперь все потеряно, никого нет. Просто ужасно!»
Еще пару лет — и мэр Монессену будет просто не нужен. От некогда цветущего одноэтажного американского городка останутся трущобы, а из его жителей — парочка немощных пенсионеров.
Лу Меверакис: «Зол ли я? Конечно, я зол. Я просто вне себя! Я хочу, чтобы что-то улучшилось в городе, где я вырос!»
У нас говорят, что обещанного три года ждут. Но Америка — не Россия, да и у Дональда слишком мало времени. Уже сейчас понимая, что это его первый и последний срок, Трамп не теряет амбиций попасть в лигу лучших президентов США и, кажется, начинает исполнять предвыборные обещания.
Дональд Трамп: «Объявляю о введении 25-процентной пошлины на иностранную сталь и 10-процентной на алюминий. Америка оставляет двери открытыми в вопросе пересмотра размера или полной отмены пошлин для отдельных стран!»
Свободными от пошлин в порядке исключения Трамп оставит только Мексику и Канаду.
Алексей Мухин, директор Центра политической информации: «Трамп сейчас изолирует США от западного сообщества и выделяет страну в отдельную категорию. Впрочем, это легко соотносится с теми заявлениями, которые делал Обама, о том, что именно США будут и должны формировать мировые цены на все».
Назвав своих европейских и китайских друзей не партнерами, а халявщиками, а экономические отношения между странами — браком по расчету, Трамп, по сути, развязывает новую торговую войну. Заголовки газет: «Торговая война Дональда Трампа: резкие меры или последняя капля в океане протекционизма?», «Тарифы Трампа на сталь и алюминий пугают торговой войной».
Евгений Ицаков, доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук: «Во многом вера в доллар и благосостояние американцев зависит отношений с Евросоюзом, который является главным кредитором США вместе с Японией и Китаем. Хорошие отношения для экономики США сейчас важнее».
Он же бизнесмен и не может этого не понимать. То ли Трамп решил сохранить лицо в глазах своих избирателей, то ли пойти ва-банк, чтобы не спасовать перед главным конкурентом — Китаем, а, возможно, 71-летний президент просто сошел с ума.
Алексей Мухин, директор Центра Политической Информации: «Последствия, которые будут неизбежными в результате реализации вот эти протекционистских мер, нарушающих правила игры на мировом рынке, они будут катастрофическими. США, по сути, лишится лидерства и это будет заслуженная потеря».
И пока Китай сохраняет спокойствие (для страны характерна выдержка в этих вопросах), в маленьком европейском карточном домике все смешалось, ведь никто не ожидал такого удара в спину от партнера, друга и союзника.
В ответ представители стран старой Европы хотят ввести пошлины на американский импорт. Нем нужны нам больше ваши Harley Davidson, виски и потертые джинсы. Но и Трампу есть, чем ответить утонченным европейцам и на это.
Дональд Трамп: «Евросоюз отправляет к нам свои автомобили и другие продукты. Так что если они сделают что-то не так, тогда мы наложим большую пошлину в 25% на ввоз их машин. Поверьте мне, они долго не протянут!»
«Не дождетесь», — парируют Трампу европейцы. Они готовы идти еще дальше и пугают уже не пошлинами, а санкциями, грозясь запретить, к примеру, американский Google и Facebook.
Евгений Ицаков: «Если это сделать, значит выстрелить себе в ногу! Вся интернет-торговля начнет умирать, огромное количество малых предприятий начнут испытывать трудности, за ними последуют банки».
И вся эта торговая вакханалия грозит закончиться глобальным экономическим апокалипсисом. На его фоне Великая депрессия 30-х годов прошлого века покажется цветочками. Подробности — в репортаже корреспондента Алексея Симахина.
Комментарии