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    Глава налоговой службы Латвии найдена мертвой в своем доме

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    • Фото: latvija_nr / vk.com
    Глава налоговой службы Латвии найдена мертвой в своем доме

    Глава налоговой службы Латвии найдена мертвой в своем доме

    Глава налоговой службы Латвии найдена мертвой в своем доме
  • Фото: latvija_nr / vk.com

    • Минфин Латвии подтвердил смерть гендиректора Службы государственных доходов страны Илзе Цируле.

    Генеральный директор Службы государственных доходов Латвии Илзе Цируле найдена мертвой в своем доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство финансов страны.

    Из сообщения министерства финансов Латвии: «Руководитель СГД была профессионалом в своей области, целеустремленной и исполнительной. С ноября 2016 года, когда Илзе Цируле возглавила службу, в работе СГД произошли значительные изменения, что подтверждает квалификацию и творческий подход руководителя к работе».

    В полиции сообщили, что на теле 53-летней Цируле нет видимых признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

    Цируле была замужем, у нее остались двое детей.

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