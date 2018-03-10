Глава налоговой службы Латвии найдена мертвой в своем доме

Минфин Латвии подтвердил смерть гендиректора Службы государственных доходов страны Илзе Цируле.
Генеральный директор Службы государственных доходов Латвии Илзе Цируле найдена мертвой в своем доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство финансов страны.
Из сообщения министерства финансов Латвии: «Руководитель СГД была профессионалом в своей области, целеустремленной и исполнительной. С ноября 2016 года, когда Илзе Цируле возглавила службу, в работе СГД произошли значительные изменения, что подтверждает квалификацию и творческий подход руководителя к работе».
В полиции сообщили, что на теле 53-летней Цируле нет видимых признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Цируле была замужем, у нее остались двое детей.
Из сообщения министерства финансов Латвии: «Руководитель СГД была профессионалом в своей области, целеустремленной и исполнительной. С ноября 2016 года, когда Илзе Цируле возглавила службу, в работе СГД произошли значительные изменения, что подтверждает квалификацию и творческий подход руководителя к работе».
В полиции сообщили, что на теле 53-летней Цируле нет видимых признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Цируле была замужем, у нее остались двое детей.
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