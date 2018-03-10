В Минобрнауки объяснили отзыв заявки на членство России в ЦЕРН

Россия отозвала заявку на участие в Европейской организации ядерных исследований, чтобы подписать соглашение в новом формате, сообщили в Минобрнауки.
Отзыв заявки России на членство в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) связано с подготовкой нового соглашения, которое предполагает более активное участие России в исследованиях. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
Пресс-служба Министерства образования и науки РФ: «В 2018 году планируется подписать новое соглашение между правительством Российской Федерации и ЦЕРН, которое зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке».
Новое соглашение должно дать России «особый статус по участию в экспериментах», добавили в ведомстве. В настоящее время соглашение проходит процедуру согласования.
Пресс-служба Министерства образования и науки РФ: «Это соглашение будет иметь гораздо больший статус и значительно повысит уровень взаимодействия в отличие от ассоциированного членства в организации. Именно поэтому Россия отозвала свою заявку об ассоциированном членстве».
Кроме того, в новое соглашение планируется включить участие ЦЕРН в строительстве международных исследовательских комплексов на территории России.
ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. В организацию сейчас входят 22 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. Самым крупным проектом ЦЕРН считается Большой адронный коллайдер.
Ранее стало известно, что Россия отказалась от намерения стать ассоциированным членом ЦЕРН, однако представительница организации заявила, что это не повлияет на ведение совместных проектов.
Пресс-служба Министерства образования и науки РФ: «В 2018 году планируется подписать новое соглашение между правительством Российской Федерации и ЦЕРН, которое зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке».
Новое соглашение должно дать России «особый статус по участию в экспериментах», добавили в ведомстве. В настоящее время соглашение проходит процедуру согласования.
Пресс-служба Министерства образования и науки РФ: «Это соглашение будет иметь гораздо больший статус и значительно повысит уровень взаимодействия в отличие от ассоциированного членства в организации. Именно поэтому Россия отозвала свою заявку об ассоциированном членстве».
Кроме того, в новое соглашение планируется включить участие ЦЕРН в строительстве международных исследовательских комплексов на территории России.
ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. В организацию сейчас входят 22 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. Самым крупным проектом ЦЕРН считается Большой адронный коллайдер.
Ранее стало известно, что Россия отказалась от намерения стать ассоциированным членом ЦЕРН, однако представительница организации заявила, что это не повлияет на ведение совместных проектов.
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