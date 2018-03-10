Купленные австралийскими чиновниками современные поезда не помещаются в туннели

Вагончик не тронулся и стал причиной грандиозного скандала. Австралийских чиновников обвиняют в бездумном расходовании бюджетных средств. Они потратили более двух миллиардов долларов на покупку поездов, которые не помещаются в туннелях и не могут подъехать к платформам.

Австралийские чиновники, когда заказывали суперсовременные поезда из Южной Кореи, кажется, все предусмотрели: туалеты для инвалидов, отдельные места для багажа и огромные пространства для велосипедов и колясок. Теперь места не хватает самим поездам. Новые вагоны оказались на 20 сантиметров шире австралийских стандартов.



Джодди Маккей, эксперт по транспорту: «Мы только сейчас поняли, что эти поезда слишком широкие для туннелей и даже для платформ в некоторых районах. Теперь все это грозит нам дополнительными расходами».



К одной из достопримечательностей в Новом Южном Уэльсе — Голубым горам — может проехать только узкий поезд. И если на этот маршрут выйдут корейские составы, их стены и крыша наверняка столкнутся со стенами туннеля.



Джодди Маккей: «Этот проект абсолютно оторван от реальности, поэтому правительство должно быть предельно честным и взять на себя ответственность за просчет».



В транспортной компании предусмотрительно заявили, что они здесь ни при чем, а составы за два с лишним миллиарда долларов купили в Корее в рамках модернизации всей транспортной системы — все-таки многим поездам уже за 150 лет, да и туннели столетиями никто не перестраивал. Теперь из бюджета должны выделить дополнительные средства на расширение путей.



Роб Мэсон, представитель железнодорожной компании NSW TrainLink: «Я бы не стал сейчас говорить об общей стоимости проекта. Мы еще не определились с окончательным дизайном платформ. Будет объявлен тендер, потом все станет окончательно ясно».



Как выяснила корреспондент Светлана Андреева, расширять туннели будут минимум 2 года, а на рельсы новые составы должны были выйти уже в 2019 году. Спрашивается, почему поезда не сделали местные компании? Якобы контракт из Южной Кореи был на 25% дешевле. Удалось ли сэкономить, учитывая возникшие дополнительные траты, — теперь большой вопрос.