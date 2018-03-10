Центральное телевидение
ТВ-Эфир
Центральное телевидение
    •  
    Британская полиция огородила могилы родственников Скрипаля. армии мира, Великобритания, отравление, расследование, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБританская полиция огородила могилы родственников Скрипаля

    Британская полиция огородила могилы родственников Скрипаля

    комментировать
    Британская полиция огородила могилы родственников Скрипаля

    Британская полиция огородила могилы родственников Скрипаля

    Британская полиция огородила могилы родственников Скрипаля

      Британская полиция оцепила кладбище в городе Солсбери, где похоронены жена и сын бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

      Над захоронением установили синий тент — такие обычно используют при эксгумации. На месте работают люди в костюмах химзащиты. Впрочем, представитель Скотланд-Ярда заверил РИА Новости, что никакой эксгумации не производится.

      смотретьСкотленд-Ярд: Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом
      Скотленд-Ярд: Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом
      В начале этой недели лондонская полиция сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены сильнодействующим нервно-паралитическим веществом и сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

      Супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 году от рака, а сын Александр скоропостижно скончался в прошлом году от печеночной недостаточности во время поездки в Санкт-Петербург. Скрипаль вывез тело сына в Великобританию и похоронил в Солсбери.

      Известно, что незадолго до инцидента шпион, 10 лет работавший на британскую разведку, навещал могилу родственников. Как пишут британские издания, специалисты надеются найти на кладбище какие-либо улики. Скотланд-Ярд привлек к расследованию военных экспертов.


      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru