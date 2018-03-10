Британская полиция огородила могилы родственников Скрипаля

Британская полиция оцепила кладбище в городе Солсбери, где похоронены жена и сын бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Над захоронением установили синий тент — такие обычно используют при эксгумации. На месте работают люди в костюмах химзащиты. Впрочем, представитель Скотланд-Ярда заверил РИА Новости, что никакой эксгумации не производится.
В начале этой недели лондонская полиция сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены сильнодействующим нервно-паралитическим веществом и сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.
Супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 году от рака, а сын Александр скоропостижно скончался в прошлом году от печеночной недостаточности во время поездки в Санкт-Петербург. Скрипаль вывез тело сына в Великобританию и похоронил в Солсбери.
Известно, что незадолго до инцидента шпион, 10 лет работавший на британскую разведку, навещал могилу родственников. Как пишут британские издания, специалисты надеются найти на кладбище какие-либо улики. Скотланд-Ярд привлек к расследованию военных экспертов.
В начале этой недели лондонская полиция сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены сильнодействующим нервно-паралитическим веществом и сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.
Супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 году от рака, а сын Александр скоропостижно скончался в прошлом году от печеночной недостаточности во время поездки в Санкт-Петербург. Скрипаль вывез тело сына в Великобританию и похоронил в Солсбери.
Известно, что незадолго до инцидента шпион, 10 лет работавший на британскую разведку, навещал могилу родственников. Как пишут британские издания, специалисты надеются найти на кладбище какие-либо улики. Скотланд-Ярд привлек к расследованию военных экспертов.
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