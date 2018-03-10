Интервью с Путиным: президент обозначил конфликтные точки в отношениях РФ и США

На американском телевидении в вечерний
прайм-тайм вышло большое интервью Владимира Путина. Беседу обсуждают в России и за рубежом уже почти полторы недели. Разговор записывали в первых числах марта в Москве и Калининграде, с тех пор публиковались отдельные фрагменты. Теперь американский телеканал NBC показал полную версию разговора с президентом РФ.
Для Мегин Келли это уже второе эксклюзивное интервью с Владимиром Путиным. Первый раз с президентом России она встретилась в июне прошлого года на экономическом форуме в Санкт Петербурге. Тогда в Америке Россию уже обвинили в попытке повлиять на президентские выборы в США. Появление Президента России на американском телеканале многими было воспринято неоднозначно, журналистку даже заподозрили в симпатиях к Путину.
Очевидно, помня об этом, вторую встречу с ним на NBC News озаглавили «Противостоя Путину». Главные вопросы, правда, остались без изменений: почему Россия вмешивалась в американские выборы?
Владимир Путин, президент РФ: «Неужели кто-то поверит в то, что Россия, находясь где-то за тысячи километров, с помощью каких-то двух-трех русских, как вы сказали, которых я знать-то не знаю, что они вмешались и повлияли на ход выборов? Вам самим-то не смешно? У нас нет цели вмешательства. Мы не видим, какой цели мы можем добиться, если мы будем вмешиваться. Цели нет».
Келли поинтересовалась, действительно ли Россия начала кибервойну против США, на что Путин только рассмеялся.
Владимир Путин: «Это никакая не кибервойна, и у нас нет таких инструментов, как у вас. У нас нет мировых СМИ, как у вас, как CNN, как ваше. Где у нас? У нас есть Russia Today — все, единственный инструмент наших средств массовой информации».
Прошлись почти по всем конфликтным точкам в отношениях между двумя странами. Сирия — одна из них.
Мегин Келли, журналист: «Как вы считаете, нападение с использованием химического оружия в Сирии — это фейк?»
Владимир Путин: «Конечно. Во-первых, правительство Сирии давно уничтожило химическое оружие. Во-вторых, мы знаем о планах боевиков инсценировать применение химического оружия со стороны сирийской армии. В-третьих, это все попытки, которые неоднократно в недалеком прошлом имели место, эти обвинения, использование этого как предлог для консолидации усилий в борьбе с Асадом. Нам это все хорошо известно, понятно и даже неинтересно. Так и хочется сказать: скучно, девочки».
Мегин Келли: «Тела детей, погибших от зарина, — вы хотите сказать по этому поводу „скучно“?»
Владимир Путин: «А вы уверены в том, что эти тела — это результат деятельности правительственных войск? Я считаю, наоборот, что это результат деятельности преступников, криминальных элементов и радикальных элементов — террористов, которые совершают эти преступления, чтобы обвинить в этом президента Асада».
Как передает коррспондент НТВ Алексей Веселовский, после записи Келли сама призналась, что несколько раз специально провоцировала Путина на конфликт, но он не поддался. Однако закончила журналистка вполне мирно вопросом: как сделать, чтобы США и Россия перестали быть врагами.
Владимир Путин: «Но не мы же записали вас во враги. Вы приняли решение на уровне парламента, на уровне Конгресса, записали Россию в число врагов. Зачем вы это сделали? Мы, что ли, ввели санкции в отношении Соединенных Штатов? Это США ввели санкции в отношении нас. Послушайте, давайте сядем спокойно и поговорим и разберемся. Вот мне кажется, что действующий президент этого хочет, но определенные силы не дают это ему сделать».
Из почти двухчасового интервью с российским президентом NBC сделали часовую программу. Ответы Путина перемежались мнениями бывших глав американских спецслужб и экспертов, которые критически комментировали все, сказанное российским лидером. Наверняка сделали это, чтобы со стороны не выглядело, будто NBC предоставило отдельную трибуну российскому лидеру. В Америке сейчас это бы просто не поняли.
Услышат ли Путина на Западе? Интервью наверняка будут обсуждать и препарировать политики и политологи, но это как раз те самые силы, о которых говорил Путин и которые давно уже для себя решили где — черное, а где — белое.
Очевидно, помня об этом, вторую встречу с ним на NBC News озаглавили «Противостоя Путину». Главные вопросы, правда, остались без изменений: почему Россия вмешивалась в американские выборы?
Владимир Путин, президент РФ: «Неужели кто-то поверит в то, что Россия, находясь где-то за тысячи километров, с помощью каких-то двух-трех русских, как вы сказали, которых я знать-то не знаю, что они вмешались и повлияли на ход выборов? Вам самим-то не смешно? У нас нет цели вмешательства. Мы не видим, какой цели мы можем добиться, если мы будем вмешиваться. Цели нет».
Келли поинтересовалась, действительно ли Россия начала кибервойну против США, на что Путин только рассмеялся.
Владимир Путин: «Это никакая не кибервойна, и у нас нет таких инструментов, как у вас. У нас нет мировых СМИ, как у вас, как CNN, как ваше. Где у нас? У нас есть Russia Today — все, единственный инструмент наших средств массовой информации».
Прошлись почти по всем конфликтным точкам в отношениях между двумя странами. Сирия — одна из них.
Мегин Келли, журналист: «Как вы считаете, нападение с использованием химического оружия в Сирии — это фейк?»
Владимир Путин: «Конечно. Во-первых, правительство Сирии давно уничтожило химическое оружие. Во-вторых, мы знаем о планах боевиков инсценировать применение химического оружия со стороны сирийской армии. В-третьих, это все попытки, которые неоднократно в недалеком прошлом имели место, эти обвинения, использование этого как предлог для консолидации усилий в борьбе с Асадом. Нам это все хорошо известно, понятно и даже неинтересно. Так и хочется сказать: скучно, девочки».
Мегин Келли: «Тела детей, погибших от зарина, — вы хотите сказать по этому поводу „скучно“?»
Владимир Путин: «А вы уверены в том, что эти тела — это результат деятельности правительственных войск? Я считаю, наоборот, что это результат деятельности преступников, криминальных элементов и радикальных элементов — террористов, которые совершают эти преступления, чтобы обвинить в этом президента Асада».
Как передает коррспондент НТВ Алексей Веселовский, после записи Келли сама призналась, что несколько раз специально провоцировала Путина на конфликт, но он не поддался. Однако закончила журналистка вполне мирно вопросом: как сделать, чтобы США и Россия перестали быть врагами.
Владимир Путин: «Но не мы же записали вас во враги. Вы приняли решение на уровне парламента, на уровне Конгресса, записали Россию в число врагов. Зачем вы это сделали? Мы, что ли, ввели санкции в отношении Соединенных Штатов? Это США ввели санкции в отношении нас. Послушайте, давайте сядем спокойно и поговорим и разберемся. Вот мне кажется, что действующий президент этого хочет, но определенные силы не дают это ему сделать».
Из почти двухчасового интервью с российским президентом NBC сделали часовую программу. Ответы Путина перемежались мнениями бывших глав американских спецслужб и экспертов, которые критически комментировали все, сказанное российским лидером. Наверняка сделали это, чтобы со стороны не выглядело, будто NBC предоставило отдельную трибуну российскому лидеру. В Америке сейчас это бы просто не поняли.
Услышат ли Путина на Западе? Интервью наверняка будут обсуждать и препарировать политики и политологи, но это как раз те самые силы, о которых говорил Путин и которые давно уже для себя решили где — черное, а где — белое.
Комментарии