В Киеве рассказали, что ждет Собчак на границе Украины и Крыма

Украинские пограничники решат, пропускать или нет в Крым кандидата в президенты РФ Ксению Собчак, непосредственно при ее попытке пересечь границу, сообщили в погранслужбе Украины.
В погранслужбе Украины сообщили, что решение, пропускать или нет кандидата в президенты Ксению Собчак будет приниматься непосредственно при пересечении границы, сообщает агентство УНН со ссылкой на представителя ведомства.
Олег Слободян, помощник главы государственной пограничной службы Украины: «Решение будет приниматься во время попытки пересечения ею границы».
Ранее в министерстве информационной политики Украины заявили, что должны проверить данные, посещала ли Ксения Собчак Крым ранее без согласия Киева. Если этот факт подтвердится, ей могут запретить въезд на Украину сроком до пяти лет.
Ранее Собчак, являющаяся кандидатом в президенты РФ, заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить полуостров. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это «политической шизофренией». А депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская — шоу и провокацией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому случаю вспомнила историю с экс-президентом США Джорджем Бушем — младшим, который во время заседания СБ ООН отпрашивался у Кондолизы Райс в туалет. А крымские власти отметили, что Собчак без всякого разрешения украинских властей одновременно ведет на территории полуострова политическую агитацию, рассылая местным СМИ различные предвыборные материалы.
Олег Слободян, помощник главы государственной пограничной службы Украины: «Решение будет приниматься во время попытки пересечения ею границы».
Ранее в министерстве информационной политики Украины заявили, что должны проверить данные, посещала ли Ксения Собчак Крым ранее без согласия Киева. Если этот факт подтвердится, ей могут запретить въезд на Украину сроком до пяти лет.
Ранее Собчак, являющаяся кандидатом в президенты РФ, заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить полуостров. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это «политической шизофренией». А депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская — шоу и провокацией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому случаю вспомнила историю с экс-президентом США Джорджем Бушем — младшим, который во время заседания СБ ООН отпрашивался у Кондолизы Райс в туалет. А крымские власти отметили, что Собчак без всякого разрешения украинских властей одновременно ведет на территории полуострова политическую агитацию, рассылая местным СМИ различные предвыборные материалы.
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