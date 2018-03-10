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    Украину назвали кандидатом на вступление в НАТО

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    Украину назвали кандидатом на вступление в НАТО

    Украину назвали кандидатом на вступление в НАТО

    Украину назвали кандидатом на вступление в НАТО
  • Фото: Reuters © 2018

    • Североатлантический альянск признал за Украиной статус «страны-аспиранта» при альянсе, сообщили в Верховной раде.

    Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила на своей странице в Facebook, что Украина стала на шаг ближе к полноценному членству в НАТО.

    Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной рады: «Это очень важно. НАТО признала статус страны-аспиранта за Украиной! Шаг за шагом приближаемся к полноценному членству в альянсе».

    Геращенко отметила, что она сделала эти выводы из сообщения, которое появилось на сайте НАТО. Там Украину упоминают как государство, желающее вступить в альянс.

    Из сообщения НАТО: «Двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, которая в состоянии взять на себя обязательства членства и может вносить вклад в безопасность в евроатлантическом регионе. В настоящее время четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях к членству в организации».

    Кроме Украины в сообщении упоминаются Босния и Герцеговина, Грузия и бывшая югославская республика Македония.

    Как пояснила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, предоставление Украине статуса «страны-аспиранта» при НАТО означает лишь признание ее стремления войти в организацию, а не получение какого-либо места в альянсе.

    Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что Украина не может рассчитывать на членство в организации, так как до сих пор не интегрировала необходимый «план действий» в национальную политику.

    В феврале президент Украины Пётр Порошенко в интервью австрийскому журналу Profil заявил, что присоединение к ЕС и НАТО остается приоритетом для Киева. Североатлантический альянс украинский президент назвал «единственным эффективным механизмом коллективной безопасности».

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