У Месси родился третий сын

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил отгул в связи с рождением ребенка.
Месси не примет участия в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Малаги», так как прошлой ночью у аргентинского футболиста родился сын, сообщает «Советский спорт» .
Лионель Месси вместе с женой Антонеллой приняли решение назвать ребенка именем Чиро, пишет Mundo Deportivo.
Лионель Месси и Антонелла Роккуццо встречаются уже несколько лет, но отношения они оформили лишь летом прошлого года. До появления на свет Чиро супруги уже воспитывали двух сыновей — Маттео и Тиаго.
Лионель Месси вместе с женой Антонеллой приняли решение назвать ребенка именем Чиро, пишет Mundo Deportivo.
Лионель Месси и Антонелла Роккуццо встречаются уже несколько лет, но отношения они оформили лишь летом прошлого года. До появления на свет Чиро супруги уже воспитывали двух сыновей — Маттео и Тиаго.
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