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    У Месси родился третий сын

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    У Месси родился третий сын

    У Месси родился третий сын

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил отгул в связи с рождением ребенка.

    Месси не примет участия в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Малаги», так как прошлой ночью у аргентинского футболиста родился сын, сообщает «Советский спорт» .

    Лионель Месси вместе с женой Антонеллой приняли решение назвать ребенка именем Чиро, пишет Mundo Deportivo.

    Лионель Месси и Антонелла Роккуццо встречаются уже несколько лет, но отношения они оформили лишь летом прошлого года. До появления на свет Чиро супруги уже воспитывали двух сыновей — Маттео и Тиаго.

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