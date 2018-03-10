Боевики застрелили женщину и троих детей в гуманитарном коридоре из Восточной Гуты

В Сирии при попытке выйти из Восточной Гуты погибли четверо мирных жителей.
Как сообщает сирийское информационное агентство SANA, женщина с тремя детьми погибли при попытке покинуть Восточную Гуту через один из организованных властями Сирии пунктов пропуска — дополнительный гуманитарный коридор Млеха — Джисрейн. Однако боевики открыли по ним огонь, и все четверо погибли.
Напомним, с 27 февраля по поручению Владимира Путина в Восточной Гуте введена ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 до 14:00 по местному времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни паузы были сорваны боевиками, которые неоднократно обстреливали коридор и не давали мирным жителям покинуть этот район. Под обстрел также попадали российские и западные журналисты.
Накануне Восточную Гуту покинула первая группа боевиков. Воспользовавшись гуманитарным коридором в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин, из района вышли 13 исламистов без оружия. Позже боевиков отправили в Идлиб.
Напомним, с 27 февраля по поручению Владимира Путина в Восточной Гуте введена ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 до 14:00 по местному времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни паузы были сорваны боевиками, которые неоднократно обстреливали коридор и не давали мирным жителям покинуть этот район. Под обстрел также попадали российские и западные журналисты.
Накануне Восточную Гуту покинула первая группа боевиков. Воспользовавшись гуманитарным коридором в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин, из района вышли 13 исламистов без оружия. Позже боевиков отправили в Идлиб.
Комментарии