Мужчина зарезал посетителя торгового центра в Сургуте

Мужчина напал с ножом на посетителя в торговом центре в Сургуте. От полученных ранений тот скончался на месте.
Мужчина нанес несколько ударов ножом своему знакомому в торговом центре «Аура» в Сургуте. Инцидент произошел в субботу утром, сообщает пресс-служба регионального управления СК. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Очевидцы сообщали, что погибший был охранником торгового центра, однако эти данные не подтвердились.
СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу: «Следствием установлено, что 10 марта 2018 года около 10 часов на первом этаже ТЦ „Аура“ в городе Сургуте в ходе конфликта между двумя посетителями торгового центра один из мужчин нанес несколько ножевых ранений своему знакомому. От полученных телесных повреждений последний скончался»
Сообщается, что преступник скрылся с места преступления, правоохранители разыскивали его, однако через несколько часов он сам пришел в полицию и сознался в совершении убийства. В настоящее время 25-летний мужчина задержан.
СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу: «Следствием установлено, что 10 марта 2018 года около 10 часов на первом этаже ТЦ „Аура“ в городе Сургуте в ходе конфликта между двумя посетителями торгового центра один из мужчин нанес несколько ножевых ранений своему знакомому. От полученных телесных повреждений последний скончался»
Сообщается, что преступник скрылся с места преступления, правоохранители разыскивали его, однако через несколько часов он сам пришел в полицию и сознался в совершении убийства. В настоящее время 25-летний мужчина задержан.
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