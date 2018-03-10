Россия отказалась от намерения стать членом ЦЕРН

Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) — это крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий.
Тем не менее это никак не повлияет на совместные с Россией проекты, сотрудничество ЦЕРН с Москвой продолжится, заявила РИА Новости представитель пресс-службы организации Софи Тезаури. По ее словам, государство не обязано быть членом ЦЕРН, чтобы вносить важный вклад в ее работу.
Софи Тезаури, пресс-служба Европейской организации по ядерным исследованиям: «У ЦЕРН долгая история сотрудничества с Россией и хорошие отношения на всех уровнях. Тот факт, что Россия приняла решение не становиться ассоциированным членом, не меняет того глубокого сотрудничества, которое у нас есть и которое недавно усилилось».
Тезаури также отметила, что вопрос об ассоциированном членстве России в ЦЕРН еще будут обсуждать.
В ЦЕРН сейчас входят 22 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. Крупнейшим проектом ЦЕРН считается Большой адронный коллайдер. Россия подала заявку на ассоциированное членство в ЦЕРН в 2013 году. Совет организации одобрил заявление, однако впоследствии Москва его отозвала. По данным РИА Новости, соответствующее решение было приняло еще в ноябре прошлого года.
Членство страны в ЦЕРН обязывает платить взносы в бюджет этой организации — около 8 млн долларов в год. При этом страна получает право голоса в Совете ЦЕРН, а компании и предприятия страны-члена могут получать заказы от организации.
Софи Тезаури, пресс-служба Европейской организации по ядерным исследованиям: «У ЦЕРН долгая история сотрудничества с Россией и хорошие отношения на всех уровнях. Тот факт, что Россия приняла решение не становиться ассоциированным членом, не меняет того глубокого сотрудничества, которое у нас есть и которое недавно усилилось».
Тезаури также отметила, что вопрос об ассоциированном членстве России в ЦЕРН еще будут обсуждать.
В ЦЕРН сейчас входят 22 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. Крупнейшим проектом ЦЕРН считается Большой адронный коллайдер. Россия подала заявку на ассоциированное членство в ЦЕРН в 2013 году. Совет организации одобрил заявление, однако впоследствии Москва его отозвала. По данным РИА Новости, соответствующее решение было приняло еще в ноябре прошлого года.
Членство страны в ЦЕРН обязывает платить взносы в бюджет этой организации — около 8 млн долларов в год. При этом страна получает право голоса в Совете ЦЕРН, а компании и предприятия страны-члена могут получать заказы от организации.
Комментарии