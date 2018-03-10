Предчувствие <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Предчувствие 16+
    •  
    «Ты супер!», выпуск пятый: Алла Сильченко. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск пятый: Алла Сильченко

    «Ты супер!», выпуск пятый: Алла Сильченко

    1 комментарий
    «Ты супер!», выпуск пятый: Алла Сильченко

    «Ты супер!», выпуск пятый: Алла Сильченко

    «Ты супер!», выпуск пятый: Алла Сильченко

      Алла Сильченко приехала на проект «Ты супер!» из Казахстана. Юная вокалистка постоянно расширяет свой музыкальный кругозор, а в будущем хочет побывать в Венеции и стать модельером.

      Алла Сильченко выросла в детском доме, но всегда знала, что у нее есть и папа, и мама. В памяти не осталось их лиц, только в телефоне иногда появлялись их голоса. Девочке очень хотелось увидеть родителей, обнять, но год назад папин голос сказал, что мамы больше нет. Теперь Алла очень боится, что и отец навсегда останется лишь фотографией на могильном камне. Сейчас ее самые близкие люди — три старших брата, и Алла ими очень гордится.

      Для конкурсного выступления Алла выбрала песню «Надежда». После ее исполнения голоса жюри разделились поровну. Юлианна Караулова отметила красоту девочки и похвалила ее за силу характера. Сергей Лазарев в свою очередь заметил, что Алла хорошо пела, но выступление было слишком ровным, и это помешало дать юной вокалистке «зеленый свет».


      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

      Новости по теме

      «Ты супер!»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru