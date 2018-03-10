«Ты супер!», выпуск пятый: Алла Сильченко

Алла Сильченко приехала на проект «Ты супер!» из Казахстана. Юная вокалистка постоянно расширяет свой музыкальный кругозор, а в будущем хочет побывать в Венеции и стать модельером.
Алла Сильченко выросла в детском доме, но всегда знала, что у нее есть и папа, и мама. В памяти не осталось их лиц, только в телефоне иногда появлялись их голоса. Девочке очень хотелось увидеть родителей, обнять, но год назад папин голос сказал, что мамы больше нет. Теперь Алла очень боится, что и отец навсегда останется лишь фотографией на могильном камне. Сейчас ее самые близкие люди — три старших брата, и Алла ими очень гордится.
Для конкурсного выступления Алла выбрала песню «Надежда». После ее исполнения голоса жюри разделились поровну. Юлианна Караулова отметила красоту девочки и похвалила ее за силу характера. Сергей Лазарев в свою очередь заметил, что Алла хорошо пела, но выступление было слишком ровным, и это помешало дать юной вокалистке «зеленый свет».
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Для конкурсного выступления Алла выбрала песню «Надежда». После ее исполнения голоса жюри разделились поровну. Юлианна Караулова отметила красоту девочки и похвалила ее за силу характера. Сергей Лазарев в свою очередь заметил, что Алла хорошо пела, но выступление было слишком ровным, и это помешало дать юной вокалистке «зеленый свет».
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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