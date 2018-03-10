«Ты супер!», выпуск пятый: Виктория Николаева

Пятнадцатилетней Виктории Николаевой из Кемеровской области очень не хватало материнского тепла. Мама приходила под утро и от нее противно пахло алкоголем, иногда она вовсе уезжала. Девочка ни на что не рассчитывала и уже не ждала, что мать останется. Потом бабушка умерла, а Вика оказалась у дяди и теперь живет в его семье.
Вика Николаева исполнила композицию All of Me и с первых же нот заслужила оценку Виктора Дробыша, чуть позже на зеленую кнопку нажали Игорь Крутой и Юлианна Караулова.
Судьи похвалили тембр девушки. Сергей Лазарев, не нажавший на кнопку, заявил, что это выступление не было безупречным, а Игорю Крутому понравились отсутствие эмоций и некоторая отстраненность девушки.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Судьи похвалили тембр девушки. Сергей Лазарев, не нажавший на кнопку, заявил, что это выступление не было безупречным, а Игорю Крутому понравились отсутствие эмоций и некоторая отстраненность девушки.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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